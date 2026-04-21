İzmir Kiraz arası mesafe, İzmir merkezden hareket edildiğinde ortalama 141-148 kilometre olarak hesaplanıyor. Özel araç ile yolculuk süresi seçilen güzergaha göre 2 saat ile 2 saat 45 dakika arasında değişiyor. En kısa rota D310 karayolu üzerinden geçerken, alternatif olarak Turgutlu ve Beydağ güzergahı da tercih ediliyor. Toplu taşıma isteyenler için ise İzmir otogarından kalkan otobüsler mevcut. Ödemiş aktarmalı hattan yolculuk süresi 3-3,5 saat arasında.

Kiraz'da gezilecek yerler neresi?

İlçenin en öne çıkan doğal güzelliği Çatak Şelalesi olarak kabul ediliyor. Bozdağlar'dan inen Çatak Deresi'nin oluşturduğu şelale, özellikle ilkbahar aylarında kar erimesiyle en görkemli halini alıyor. Çevresinde kurulu mesire alanları piknik, mangal ve doğa yürüyüşleri için ideal ortam sunuyor. Çavuş Dağı eteklerindeki mesire yerleri de doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Dokuzlar, Ovacık, Emenler, Altınoluk, Cevizli, Tekke, Ozan ve Karakoyun yaylaları piknik severlerin tercih ettiği diğer adresler arasında.

Tarih meraklılarını ise antik çağın izleri bekliyor. Çayağzı Köyü'nün Elbi Mahallesi'nde bulunan Beretta Antik Kenti, Roma dönemine ait yapı kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Yarım kavisli tonoz tekniğiyle inşa edilmiş Kaleköy Antik Kenti, Erenler Köyü'ndeki kaya mezarlıkları, Kale Antik Kent ve Hisar Köyü'ndeki Asar Kalesi, ilçenin arkeolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Yağlar Kalesi ve Kayacık Hisar Kalesi de ziyarete değer yapılar arasında.

Kiraz'da hangi tarihi yapılar var?

Osmanlı ve öncesi döneme ait önemli yapıların adresi olan ilçede, Aydınoğlu Beyi İsa Bey tarafından yaptırılan üç camiden biri sayılan İsa Bey Camii mutlaka görülmesi gereken noktalardan. Ulucami olarak da anılan yapı, ilçenin Türk-İslam mirası açısından başat eseri konumunda. Suludere'de bulunan Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait cami ve çeşme de ziyaret rotasına eklenebilecek adresler arasında.

Aydınoğlu Camii, Suludere Camii ve Hamamı, Vakıflar Mahallesi'ndeki Vakıflar Türbesi ve anıtsal bir yapı olan Haliller Çeşmesi de ilçenin kültürel zenginliğini tamamlayan yapılar. Geçmişi Erken Neolitik Döneme kadar uzanan ilçe, tarih boyunca Kleos, Kilos, Koloe ve Osmanlı döneminde Keles adlarıyla anılmış. Cumhuriyet döneminde bugünkü adını alan Kiraz, 52 köye ev sahipliği yapıyor.

Kiraz'da ne yenir?

Yöresel mutfak, Ege otları ve zeytinyağlı yemekler üzerine kurulu zengin bir yapıya sahip. İlçeye adını veren kiraz başta olmak üzere her türlü Ege otu ve sebzesiyle yapılan otlu börek, deniz börülcesi ve börülce salatası sofraların değişmez tatları. Baklalı enginar, sindirime iyi gelen şevketibostan, pek az bilinen labada salatası ve kabak çiçeği dolması, bölgeye özgü lezzetler arasında ilk sıralarda geliyor.

Kiraz Yaprağı Sarması ise ilçeye özgü eşsiz bir yemek. Dalbastı kirazı kullanılarak hazırlanan bu yemekte nar ekşisi, zeytinyağı, pirinç ve baharatlarla dolu yapraklar damaklarda özel bir tat bırakıyor. Patlıcanlı köfte, analı-kızlı köfte, içli köfte, zeytinyağlı yaprak sarması ve fırın dolma gibi yemekler de Kiraz sofralarının vazgeçilmezleri. Yaz aylarında yükseklerden indirilen karlarla hazırlanan kar helvası, ilçeye özgü serinletici bir içecek olarak ziyaretçilerin mutlaka tatması gereken bir lezzet.

Kiraz'dan ne alınır?

İlçeden alınabilecek hediyelerin başında adını taşıyan meyve geliyor. Dalbastı kirazı özellikle bölgenin tescilli ürünleri arasında. Yanı sıra ceviz, kestane, zeytin, incir ve üzüm de pazarlarda karşılaşılabilecek taze ürünler arasında yer alıyor. Bağcılığı ile de öne çıkan ilçe, ev yapımı pekmez, tarhana, kuru sebzeler ve yöresel reçellerle de dikkat çekiyor. Yüksek rakımlı köylerinden toplanan taze Ege otları ve el emeği ürünler, ziyaret sonrası eve götürülebilecek başlıca hediyelik seçenekleri oluşturuyor.