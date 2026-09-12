Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de kuzeyin sakin ilçesi Kınık’ta son dönemlerde pazaryeri tartışmaları yaşanıyor. İlçedeki bazı esnaf, pazaryerlerinin kaldırılarak başka bir yere taşınması nedeniyle Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur’a tepki göstererek “Pazarın kalıcı olarak kaldırılması durumunda merkezdeki 200 çarşı esnafı mağdur olacaktır” iddiasında bulunurken; Başkan Bodur’dan ise o iddialara yanıt geldi. Son Mühür’e konuşan Bodur, pazaryerin taşınmasından rahatsızlık duyan sadece 2 ila 3 esnaf olduğunu savunurken karar “Benim hedefim kapalı bir pazar yerini hızlıca yapmak” dedi.

“Otopark kaosu yaratılacak”

Kınık’ta yaklaşık 70 yıldır Cumhuriyet Meydanı ve 13 Eylül Caddesi’nde kurulan pazar yerimizin çarşının alt kısmındaki İsmet İnönü Caddesi ve Evren Caddesi’ne taşınmasına karşı olduklarını belirten esnaf Gamze Nur, “Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar’ın sunduğu önergede, Kaymakamlık onayıyla bu taşınmanın altyapı ve meydan çalışmaları süresince "geçici" olacağı belirtildi. Bizler de yerli esnaf ve pazarcılar olarak, Odada yaptığımız toplantıda çalışmalardan sonra eski yerimize dönülmesi şartıyla geçici taşınmayı kabul ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a meydan projesi için teşekkür ederiz; proje bizler için de güzel ancak projede yeraltı otoparkının düşünülmemiş olması bir otopark kaosu yaratacak. Meydan Kafe, çarşı esnafı, Öğretmenevi ve düğün salonunun otopark sıkıntısına bir çözüm getirilmedi” dedi.

“Taleplerimiz dikkate alınmadı”

“Belediye Başkanı Sema Hanım’ın "pazar yerinin geri dönüşü olmayacak" yönündeki söylemlerini üzüntüyle takip ediyoruz” diyen Nur, “Madem bu alan pazar yeri için uygun değilse, tadilat sürecine rağmen dört gün sürecek Hasat Festivali sahneleri ve stantları nasıl bu alanın dibinde kurulabiliyor? Festival yapılabiliyorsa, haftada bir gün kurulan pazar yeri de yerinde kalabilir. Pazarın kalıcı olarak kaldırılması durumunda merkezdeki 200 çarşı esnafı mağdur olacaktır. Esnaf Odamızın görüşü de bu yöndedir. Yaz sezonu, tarım ilçesi olan Kınık’ta en çok iş yaptığımız dönemdir; bu sürecin kış aylarına ertelenmesi yönündeki taleplerimiz dikkate alınmamıştır. Ayrıca pazarın taşınacağı caddelerde devam eden inşaatlarla bir müteahhit lobisine ve yeni projelere rant sağlama kaygısı mı taşınmaktadır, bu da büyük bir soru işaretidir. Herhangi bir siyasi partiye üye olmayan, Kınık’ta ekmeğini kazanan sade bir esnaf ve seçmen olarak eleştiri hakkımı kullanıyorum. Pazar yerinin geçici olarak taşınmasını, meydan düzenlemesi bittiğinde ise esnafın mağduriyetinin giderilerek pazarın eski yerine dönmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Bodur’dan yanıt geldi: Kaldırım daralacak diye karşı çıkıyorlar

Esnafın söz konusu iddialarının yöneltilmesi üzerine Kınık Belediye Başkanı Bodur, Son Mühür aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Bodur, “Orada rahatsızlık belirten iki ya da üç esnafımız var. Bu esnaflarımızın dükkanlarının önünde yaklaşık 2,5 metrelik kaldırım bulunuyordu ve burayı kullanıyorlardı. Şu anda yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırım daralacak. İki esnafımızın buzdolapları ve malzemeleri yoldaydı, cuma günleri de pazar alanına yayılıyorlardı. Bu çalışmalara o nedenle karşı çıktıklarını düşünüyorum” dedi.

“İki üç tane yaygaracı işine gelmiyor”

Söz konusu alanda güzel bir meydan projesi yürütüldüğünü söyleyen Bodur, “Eski meydanımızda çok farklı çeşitlerde taşlar vardı, düzenli değildi. Şehirler meydanlarından yayılır. Büyükşehir Belediyemiz halkın talepleri doğrultusunda bir meydan projesi çizdi ve yapımına başlandı. Meydan projesinin yanı sıra Kınık’ta İZSU tarafından içme suyu hatları yenileniyor. Biz de yağmur suyu ve arıtma borularının altyapısını yapıyoruz. Tüm bu altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle yolun tamamı kazılacak. Bu şartlar altında pazar yerinin mevcut konumunda kalması mümkün değil. Yani ne diyorlar onu anlamıyorum, meydan yapılmasın mı? Pazar yeri taşınmasın mı diyorlar? Peki, pazar yeri taşınmayacak. O yollar nasıl olacak? Bu pazar yerinin burada olma imkan ve ihtimali sizce nasıl? Yani ne yapmamızı istiyorlar onu da anlamadık ama iki tane üç tane yaygaracı işine gelmiyor” dedi.

"Karar komisyon tarafından alındı"

“Pazar yerinin geçici olarak taşınması kararı şahsi bir karar değil; Sayın Vali başkanlığında kurulan 10 kişilik bir komisyon tarafından alındı” mesajı da veren Başkan Bodur, “Komisyonda Esnaf Odası, Şoförler Odası, Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Zabıta ve İmar Müdürlüğü temsilcileri yer alıyor. Komisyon Kınık’ı gezerek en uygun alanın pazar yeri için geçici olarak kullanılmasına karar verildi. Pazar, kazı çalışmaları nedeniyle sadece 100 ila 150 metre aşağıya taşındı” dedi.

“Benim o inşaatlarda bir tane dairem yok”

Pazaryerinin taşınmasından rant sağlanacağına yönelik iddialara da yanıt veren Bodur, “İyi de benim o inşaatlarda bir tane dairem bile yok. Bana nasıl bir şey sağlar ki? Hani şu anda inşaatım olsa, inşaat başlamış olsa hani Belediye Başkanı olmayıp da ben ya da biri inşaat başlatmış olsa anlarım. Bir de pazar yeri geçici taşındı oraya. Onlar illa aynı yere taşınmasını istiyorlar. Ya bakalım meydandan sonra yol ne kalacak? Ben öyle bir yere geri taşımayacağım pazarı. Artık pazar yerine taşımak istiyorum insanları. Kapalı bir pazar yeri olup en azından insanlar da girer. Benim hedefim kapalı bir pazar yerini hızlıca yapmak” diye konuştu.