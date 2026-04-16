Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’de tek, dünyada ise ilk olma mottosuyla yola çıkan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son bir aydır büyük bir ivme kazanan projede; yağmur suyu hatları, doğalgaz şebekesi, yol yapımı ve çevre duvarları eş zamanlı olarak ilerliyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bodur, altyapının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını ve ardından parsel tahsisleri ile projelerin hızla hayata geçeceğini müjdeledi. Başkan Bodur, Kınık’ın günden güne geliştiğinin altını çizerek, “Kuzeyin yıldızı parlamaya devam edecek” mesajı verdi.

“Gördüklerimden çok etkilendim”

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek açıklamalarına başlayan Başkan Bodur, “Yağmur suları, doğalgaz çalışmaları, yollar ve bahçe duvarlarının yapımı sürüyor. Bugün de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledim. Gerçekten güzel ve başarılı bir iş yapılıyor. Yaklaşık 2027’nin ilk çeyreğinde altyapısının tamamlanması bekleniyor. Ondan sonra hazır parseller ve projeler başlayacaktır. Hakikaten gördüklerimden çok etkilendim” dedi.

“Söz vermiştim, sözümü tutuyorum”

Dün de Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde müteşebbis toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Bodur, “Kınık Organize Sanayi Bölgemiz 30 yıllık bir geçmişe sahip. Göreve geldiğimde doluluk oranı yüzde 30’u bile bulmayan, fabrikası çok az olan Karma OSB’miz, yürüttüğümüz çalışmalarla iki yılda yüzde 15’lerden bugünlere geldi. Önümüzdeki bir yıl içinde yüzde 90’ı aşkın bir doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Seçim boyunca Kınık Karma OSB’nin takipçisi olacağıma söz vermiştim ve bu sözümü tutuyorum. Artık yasalar tavizsiz işliyor; OSB’den yer alan kişi oraya fabrika açmak ve işçi çalıştırmak zorunda. "Yatırımcıyım" diyerek kenara tarla atıp değer kazanmasını bekleme devri bitti. Fabrikasını yapmayanların tahsislerini iptal edip yerleri geri alıyoruz. Daha önce beş yıl olan bu süreyi iki yıla, hatta bazı durumlarda bir yıla düşürdük. Geri aldığımız bu alanlara artık bilinçli yatırımcılar geliyor. Yatırımcılarımızın her biri bizim için çok değerli, emekleri takdire şayan” ifadelerini kullandı.

“Herkes Kınık’ı izlesin”

“Kınık artık "beni unutmayın" diyor ve insanlar "Kuzey’de bir Kınık var" diyerek rotasını buraya çeviriyor” sözleriyle devam eden Belediye Başkanı Sema Bodur, “Ekonomik zorluklar ve tarım sektöründeki sıkıntılar herkesi olduğu gibi Kınık’ı da etkiledi ancak ilçemiz çırpınışlarına devam ederek ayağa kalkıyor. Madenimiz el değiştirdi, OSB’miz atağa kalktı. Daha önceki belediye başkanlarımızın hizmetlerini devralarak, eksik noktaları tespit edip nokta atışı projelerle yola devam ediyoruz. Verdiğim her sözü yerine getiriyorum. Ben buraya 100 yılın temelini atmaya geldim. Altyapı hizmetleri yerin altında kaldığı için görünmez ve genellikle "prim" getirmez; ancak ben prim peşinde değil, işin olması gereken tarafındayım. Altyapımız tamamlandı, su patlaklarımız bitti, vatandaşımız artık sağlıklı borulardan su içecek. Herkes Kınık’ı iyi izlesin. Tüm araştırmalar gösteriyor ki Kınık’ın nüfusu 10 yıl içinde iki katına çıkarak 56 bin civarına ulaşacak. Kuzeyin yıldızı parlamaya devam edecek” diye konuştu.