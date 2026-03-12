Sürücülerin görüş açısını daraltan ve trafikte geçici körlüğe (kamaşma) neden olan yüksek şiddetli farlar, güvenlik ihlallerinin başında geliyor. Sosyal medyada yer alan beyaz farların tamamen yasaklandığına yönelik iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında, üretici firma tarafından tasarlanan fabrika çıkışlı orijinal beyaz ve LED farların kullanımı yasalara uygun kabul ediliyor. Ancak aracın orijinal aydınlatma donanımını değiştirerek sonradan eklenen, standart dışı ve yüksek ışık gücüne sahip farlar denetimlerde cezai işleme tabi tutuluyor.

XENON VE LED FAR KULLANMAK YASAK MI?

Araç aydınlatma sistemlerinde sonradan yapılan değişiklikler belirli teknik standartlara bağlanıyor. Xenon farların mevzuata uygun olabilmesi için araçta far yıkama sistemi ve otomatik yükseklik ayarının bulunması zorunlu tutuluyor. Bu donanımlara sahip olmayan araçlara sonradan takılan xenon veya güçlü LED farlar, karşı yönden gelen sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle kural ihlali sayılıyor.

STANDART DIŞI FAR KULLANIMININ CEZASI NEDİR?

Trafik denetimlerinde standart dışı far kullandığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı donanım değişikliği yapmak" maddesi uyarınca idari para cezası kesiliyor. İhlalin niteliğine göre binlerce lirayı bulabilen bu cezai işlemin ardından, sürücülere araçlarını orijinal haline döndürmeleri için süre tanınıyor. Belirtilen sürede aydınlatma sistemini standartlara uygun hale getirmeyen araçlar ise trafikten men edilme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

SONRADAN TAKILAN XENON FAR MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Standart dışı aydınlatma sistemleri, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarındaki kontrollerde de sürücülerin karşısına çıkıyor. Merceksiz olan, ışığı dağıtan ve hatalı ayarlanmış sonradan takılma LED ile xenon farlar, muayene raporlarına "ağır kusur" olarak yansıyor. Ağır kusurlu sayılan araçların muayeneden geçmesine onay verilmezken, trafik uygunluk belgesi alınabilmesi için far sisteminin sökülerek orijinal donanıma geri dönülmesi şart koşuluyor.