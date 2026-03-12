Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün yayımladığı taklit ve tağşiş listesi, kamuoyunda infial yaratacak bir detayı ortaya çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde servis edilen yemeklerde "tek tırnaklı eti" (at, eşek, katır) tespit edilmesi, gıda güvenliği tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı.

Belediye aşevinde at veya eşek eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak paylaşılan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi bugün güncellendi. Listenin en dikkat çeken ismi ise binlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi oldu.

Halkın sofrasında "Tek Tırnaklı" eti şoku

Bakanlığın resmi verilerine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde denetlenen "Et Kavurma" numunelerinde uygunsuzluk tespit edildi. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, protein kaynağı olarak sunulan ürünlerin içerisinde mevzuata aykırı şekilde "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek veya katır eti) bulunduğu raporlandı.

İki farklı parti seri numarasında aynı ihlal

Yayımlanan listede, ihlalin tek bir seferlik olmadığına dair veriler dikkat çekti. Mersin’in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren aşevinde; hem 03.02.2026 hem de 04.02.2026 parti/seri numaralı ürünlerde aynı uygunsuzluğa rastlandı. Kamuoyu duyurusu tarihi itibarıyla güncellenen listede, belediye aşevinin "Et ve Et Ürünleri" grubunda gıdada hile yapan firmalar arasında yer alması büyük tepki topladı.

İhtiyaç sahiplerinin sağlığı tehlikede

Özellikle dar gelirli vatandaşların, yaşlıların ve kimsesizlerin faydalandığı bir kamu kurumunda bu tür bir tağşişin yaşanması, denetim mekanizmalarındaki zafiyeti de gösterdi.