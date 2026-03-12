Orta Doğu’da artan askeri gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, enerji piyasasında sert hareketler yaşandı.

Hürmüz Boğazı gerginliği

İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıları bölgede tansiyonu yükseltti. İran’ın Körfez’de ABD üslerinin bulunduğu ülkelere saldırılar düzenlemesi ve dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklaması küresel piyasalarda tedirginliği artırdı.

Bu gelişmelerin ardından doların güçlenmesi ve yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyonist baskı, altının ons fiyatında gerilemeye neden oldu. Ons altın yüzde 0,6 düşüşle 5 bin 146 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları

İç piyasada ise altın fiyatları yüksek seviyelerini koruyor. Güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 7 bin 300 lira

Çeyrek altın: 12 bin 390 lira

Yarım altın: 24 bin 771 lira

Tam altın: 49 bin 568 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 442 lira

Döviz kurlarında son durum

Küresel gelişmeler döviz piyasasında da etkisini sürdürüyor. Güncel döviz kurları şu seviyelerde bulunuyor:

Dolar: 44,1237 lira

Euro: 51,1395 lira

Sterlin: 59,0420 lira

Dolar/TL kuru, önceki günü yatay seyirle 44,0826 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 44,1150 seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol sert yükseldi

Orta Doğu’daki gelişmeler enerji piyasasını da etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,1 yükselerek 97,3 dolar seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul günü artıda kapattı

Yurt içinde pay piyasalarında ise sınırlı yükseliş görüldü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 15.460,00 puandan işlem gördü.