İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan yasaklı madde soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame tamamlanmış oldu. Ersoy ile birlikte toplam 8 şüpheli hakkında hazırlanan dosya, değerlendirilmek üzere İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

Dikkat çeken suçlamalar!

Hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 ayrı “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması istendi.

Soruşturmada bulunan diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlamalar yöneltildiği ifade edildi.

Aylar içinde genişledi!

Mehmet Akif Ersoy'a, 9 Aralık 2025 tarihinde İstanbul merkezli yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Ersoy, gerçekleştirilen işlemlerin ardından tutuklanmıştı.

Adli Tıp raporu dosyada!

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Mehmet Akif Ersoy’un yasaklı madde kullandığının tespit edildiği ifade edildi. Ersoy’un, aralık ayı sonunda verdiği ek ifadede ise yasaklı madde kullandığını kabul ettiği belirtildi.

Mahkemenin değerlendirmesi beklenmekte!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianame üzerindeki incelemesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtildi.