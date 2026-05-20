Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar mücadelesinde saflar netleşiyor. Ekrem İmamoğlu merkezli İBB davasıyla başlayan parti içi yolsuzluk tartışmaları Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarıyla yeni bir boyut kazanmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan tablodan duyduğu rahatsızlığı dile getireceği bir açıklama yapacağı konuşulmuştu.

Sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, videolu bir mesajla isim vermeden Özgür Özel'e seslenip CHP'nin arınması gerektiği mesajı verdi.

Özgür Özel'e gönderme...



Özgür Özel'in isim vermeden mutlak butlan beklentisi içinde olanları hedef alarak söylediği,

''Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.” sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu,

''Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez'' ifadeleriyle dikkati çekti.



Kılıçdaroğlu'na kimler destek verdi?



Kılıçdaroğlu'nun uzun bir aranın ardından ilk kez Özgür Özel yönetimini hedef aldığı konuşmasına CHP içinden destek veren isimler de netleşti.

İzmir'den dört milletvekili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını kendiş takipçilerine ilk duyuran CHP'li vekiller arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajını ilk anda paylaşan CHP milletvekilleri:

Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Faik Öztrak.

Rakamın 50'ye kadar çıkması gündemde...



TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik,

''CHP içinde taraflar artık netleşiyor. Destek veren milletvekili sayısının 50’nin üzerine çıkması bekleniyor. Duruma göre bu sayının artacağı konuşuluyor.

Uzun süredir İşaret bekleyen muhalif hareket kartopu gibi büyüyebilir'' değerlendirmesinde bulundu.