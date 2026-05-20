Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten üzücü bir haber geldi. Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda mide kanaması geçirdiği tespit edilen sanatçının yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Konserin ardından fenalaştı!
Gelen bilgiler çerçevesinde Haluk Levent, Eskişehir’de sahne aldığı konserin ardından AFAD ile gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yola çıktı.
Yolculuk esnasında aniden rahatsızlanan ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyor!
Haluk Levent, Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Doktorların yaptığı kontroller neticesinde sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi. Levent’in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Sağlık durumu yakından inceleniyor!
Hastanede gözetim altında olan Haluk Levent’in sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.