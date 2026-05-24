Son Mühür- CHP, Gürsel Tekin'in İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanmasında yaşanan kaosun bir benzerini daha bu kez Genel Merkez önünde yaşayacak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin boşaltılması yönündeki talebinin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup harekete geçmiş, Özgür Özel ve kurmayları Genel Merkez'de direniş nöbeti başlatmıştı.

Özgür Özel'in mafyamatik tipler geldi sitemine hedef olan olaylara tepki gösteren isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de vardı.

Partilileri karşı karşıya getirmeyin...



Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını paylaşan 22 vekil içinde yer alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'la birlikte İstanbul Milletvekili Engin Altay, aynı zaman diliminde yayınladıkları mesajla, polis eşliğinde Genel Merkez'e girme görüntülerinin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

Kurultay toplansın çağrısı...



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İstanbul Milletvekili Engin Altay,

''Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir'' çağrısında bulundu.

