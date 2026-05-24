Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki yönetim tartışmaları ve Genel Merkez binasına erişimle ilgili kriz başka bir boyuta taşındı.

Süreçle ilgili olarak hem genel merkez kanadından hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından arka arkaya açıklamalar geldi.

"Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır"

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir talimatı kamuoyuna açıkladı. Sönmez’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu,

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Avukat Celal Çelik’ten emniyete ikinci başvuru

Yaşanan erişim sorunu ve Genel Merkez binasına girişlerin engellenmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik yeni bir adım attı.

Çelik, Ankara Emniyeti’ne verilen ikinci dilekçede durumun ciddiyetine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

