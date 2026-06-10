Son Mühür- Resmiyette olmasa da fiiliyatta iki parçaya bölünen CHP, sanat camiasında da artçı sarsıntılarını sürdürüyor.

Mutlak butlan kararı sonrası polis eşliğinde boşaltılan CHP Genel Merkezi’ni kullanan Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Grup Başkanı sıfatıyla TBMM’yi adres yapn Özgür Özel arasındaki bölünme en son Salı günkü grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı sorusuyla gündem olmuştu.

Meclis kapısı önünde arbede çıkmasına neden olan kaos Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı harekete geçirmiş, Yavaş'ın sağduyu çağrısı sonrası geri adım atan Kılıçdaroğlu konuşmasını CHP Genel Merkezi’nde yapmıştı.

Sanat camiası da tarafını seçiyor...

Taraflar arasındaki bölünmenin geri dönülemez noktalara tırmandığının netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu ve ekibine sanat camiasından tepki gösteren sesler çoğalıyor.

Onur Akın’la başlayan yasaklama kararlarına Suavi de eklenmiş, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi’nin eserlerini kullanmasını istemediklerini duyurmuşlardı.

Bu zincirin son halkası Zülfü Livaneli oldu. Özgür Özel’in Saraçhane mitinglerinde ‘’Yiğidim aslanım’’ şarkısıyla yüzbinlere seslenen Livaneli,

‘’Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.’ Mesajıyla Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına eserlerimi kullanmayın uyarısında bulundu.