Son Mühür- Son günlerde peş peşe gelen saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. İş insanı Rahmi Koç’un kamuoyunda tartışmalara sebep olan fıkrasının hemen sonrasında başlayan gerilim, farklı şehirlerdeki Koç Holding tesislerini hedef almaya devam ediyor.

Diyarbakır’da hedef Otokoç oldu

Diyarbakır’da daha önce Yapı Kredi Bankası’nın Sur şubesi ve bankanın bir ATM’sine yapılan saldırıların sonrasında, bu sabah saatlerinde yeni bir olay daha yaşandı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Diyarbakır’daki Otokoç araç bayisine silahlı saldırı düzenledi. Olay anında içeride kimsenin zarar görmediği, ancak binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden polis ekipleri, saldırganları yakalamak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Daha önce de saldırı düzenlenmişti

Yaşanan bu son olayla beraber, Koç Grubu’na yönelik saldırılar artmış oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya’da bulunan bir bayiye de benzer şekilde silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...