Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı, bugün Türk siyasetinde uzun süre konuşulacak tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı salonuna Türk siyasetinin önemli isimlerinden Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce ile birlikte giriş yaparak birlik mesajı verdi. Partiden ayrıldığı günden bu yana dönüşü merakla beklenen Tarhan’ın yeniden saflara katılması, salondaki partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu sembolik katılım, ana muhalefet partisinde yeni bir dönemin ve geniş tabanlı bir kucaklaşmanın işareti olarak yorumlandı.

CHP lideri Özel rozeti taktı

Grup kürsüsünde yaptığı konuşmada bu özel buluşmanın perde arkasına dair önemli bilgiler paylaşan Genel Başkan Özgür Özel, Emine Ülker Tarhan’ın "Baba Ocağı" olarak nitelendirilen CHP’ye dönmesinde Muharrem İnce’nin çok büyük emeği ve katkısı olduğunu vurguladı. Süreci bizzat takip ettiğini ve Tarhan’ı partiye kendisinin davet ettiğini belirten Özel, ardından kürsüye davet ettiği Emine Ülker Tarhan’a parti rozetini bizzat taktı. Rozet takma töreni sırasında salonda "birlik ve beraberlik" vurgusu öne çıkarken, Özel’in Tarhan’a yönelik nezaket dolu karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Emine Ülker Tarhan kimdir?

Emine Ülker Tarhan’ın siyasi kariyeri, hukuk ve demokrasi mücadelesiyle harmanlanmış bir geçmişe dayanıyor. 2011 yılında hakimlik görevinden ve Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanlığından, milletvekili aday adayı olmak amacıyla istifa eden Tarhan, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde TBMM 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Siyaset sahnesindeki etkili hitabeti ve duruşuyla kısa sürede yükselen Tarhan, 29 Haziran 2011 ile 26 Haziran 2013 tarihleri arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüterek partinin karar mekanizmalarında aktif rol oynamıştı.

2014 yılında CHP'den istifa etmişti

Tarhan’ın CHP ile yollarının ayrılması, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan iç siyasi tartışmalara dayanıyordu. 31 Ekim 2014 tarihinde, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçları neticesinde görevi bırakması gerektiğini savunan milletvekilleri arasında yer alan Emine Ülker Tarhan, partisinden istifa ederek farklı bir yol çizmişti. Yaklaşık 12 yıl süren bu ayrılığın ardından, Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşen bu geri dönüş, CHP içerisindeki küskünlerin ve farklı kanatların yeniden tek çatı altında toplandığı bir "restorasyon süreci" olarak değerlendiriliyor.