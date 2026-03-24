En çarpıcı gelişme ise İsrail makamlarının İran çatışmasını gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'yı bayram namazında Müslüman ibadetçilerden boşaltması oldu. Bu hamlenin 1967'den bu yana bir ilk olduğu aktarılıyor.

Batı Şeria'daki gerilim özellikle son bir hafta içinde zirve noktasına çıktı. İsrail polisi, Kudüs Eski Şehir kapılarının önünde namaz kılmaya çalışan Filistinlileri ses bombaları ve fiziksel güç kullanarak dağıtırken, yerleşimciler ise bölgedeki köylere organize saldırılar düzenledi.

Nablus'ta maskeli yerleşimciler köylere baskın düzenledi

Gerilimi en üst seviyeye taşıyan olay, Beit Imrin yerleşim biriminden Yehuda Sherman adlı yerleşimcinin ölümünün ardından yaşandı. Pazar günü erken saatlerde yaklaşık 100 maskeli yerleşimci, Nablus'un güneyindeki Jalud ve Qaryut köylerine baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar en az beş aracı ateşe verdi, 10'dan fazla evi yaktı, köy konseyi binasını kundakladı, bir itfaiye aracına saldırarak şoförünü yaraladı ve bir camiyi yakmaya teşebbüs etti. İsrail ordusu ve polisi her iki köyün çevresinde bulunmasına rağmen saldırıları engellemedi.

Şiddet Batı Şeria geneline yayılıyor

Yerleşimci saldırıları pazar günü farklı bölgelere sıçradı. Nablus'un kuzeybatısındaki Deir Sharaf'ta araçlar ateşe verilirken, Deir al-Hatab'da evler yakıldı ve sakinler yaralandı. Burqa köyünde ise yerleşimciler bir sağlık kliniğini yakmaya çalıştı; Filistinli köylülerin müdahalesi sayesinde bu girişim son anda engellendi.

Toprak el koyma operasyonları hız kesmiyor

Saldırıların yanı sıra toprak el koyma ve tarım alanlarının tahrip edilmesi de devam ediyor. Nablus'a bağlı Huwara'da 100 dönümden fazla arazide 1.500'ü aşkın zeytin ağacı buldozerlerle söküldü. Tubas ve Tammun bölgelerinde ise İsrail makamları 268 dönümlük araziyi askeri amaçlarla el koyma kararı verdi. Bu kararlar, aynı bölgede 15 Mart'ta iki çocuk dahil dört Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından geldi.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde ise İran savaşının başlamasından bu yana yardım girişi ciddi şekilde azaldı ve gıda fiyatları hızla yükseldi. Mısır sınırındaki Refah Kapısı perşembe günü ciddi kısıtlamalarla yeniden açıldı. Dünya Sağlık Örgütü, hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı çektiği konusunda uyarıda bulundu. Ekim ayındaki ateşkesin ardından Gazze'de 680 Filistinli daha hayatını kaybetti.