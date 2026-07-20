Son Mühür / Osman Günden - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bir anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin’in yanı sıra muharip gaziler, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Destansı özgürlük mücadelesi...''

Törende konuşan KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, 20 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz, yalnızca askeri bir zaferin değil; Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulme, tecride ve yok edilme tehlikesine karşı Mehmetçik ile Mücahit'in omuz omuza verdiği destansı özgürlük mücadelesinin de mihenk taşıdır."