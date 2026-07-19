Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurumsal işleyişi dijital çağa uydurmak için çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlattı.

Belediye çatısı altındaki iş süreçlerini hızlandırmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen proje doğrultusunda, şimdiye kadar 428 yönetici ve büro personeli eğitimlerini bitirdi.

İZSU genel müdürlüğünde devam eden derslerin hemen sonrasında ESHOT ekipleri de sürece dahil edilecek.

Amaç zaman kaybının önüne geçilmesi

Tarihi Havagazı Fabrikası içerisinde bulunan İZLAB Dijital Deneyim Merkezi, belediye personelinin yeni nesil teknolojileri öğrenmesi için eğitim merkezi olarak konumlandırıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürüttüğü çalışmalarda, teorik anlatımların yerine pratik uygulamalara ağırlık veriliyor.

Eğitime katılan personellere; günlük iş yükünü azaltacak veri analizi yöntemleri, hızlı içerik üretimi ve kurumsal yazışmalarda süreci hızlandıracak doğru komut hazırlama teknikleri anlatılıyor.

Bu eğitimlerle, bürokratik işlemlerin hızlandırılması, zaman kayıplarının önüne geçilmesi ve belediyenin dijital altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Program ESHOT ile devam edecek

Geliştirilen eğitim modelinin tüm belediye birimlerine yayılması için çalışmalar devam ettiriliyor. Son olarak İZSU Genel Müdürlüğü çatısı altında görev yapan 237 çalışan, dört gün sürecek yoğunlaştırılmış bir programa alındı.

Personeller, edindikleri bilgileri doğrudan kendi departmanlarındaki iş akışlarına uyumlu hale getirmek üzere pratik yapıyor.

İZSU'daki programın tamamlanmasının sonrasında eğitimler ESHOT Genel Müdürlüğü’nde devam edecek. Yapılan planlamaya göre ESHOT'ta görevli 135 yönetici ve personel, iki günlük bir eğitim programına tabi tutulacak.