İzmir'de etkisini artıran kavurucu sıcaklar ve yüksek nem oranı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, İzmirliler zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamayı tercih etti.

Şehrin en hareketli yerlerinin başında gelen tarihi Kordon Boyu, sıcak hava dalgası sebebiyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kordon boyu sessizliğe büründü

Normal zamanlarda günün her saati yoğun kalabalıkların uğrak noktası olan ve kentin sembol alanları arasında olan Kordon Boyu, bunaltıcı hava ve yüksek nem nedeniyle tamamen boş kaldı.

Hafta içi ve hafta sonu binlerce insanı ağırlayan sahil şeridinde, alışılmışın dışında bir sessizlik kendisini gösterdi.

Vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı

Sıcak havaya rağmen iş ya da farklı zorunluluklar sebebiyle dışarı çıkmak durumunda kalan az sayıdaki vatandaş ise güneşin yakıcı etkisinden korunmak adına alternatif yollar aradı.

Sıcaktan bunalan İzmirliler, parklardaki ağaç gölgelerini ve deniz kenarından esen hafif rüzgarlı alanları tercih ederek serinlemeye çalıştı.

Boş Kordon havadan da görüntülendi

Kordon’daki yeşil alanların ve yürüyüş yollarının boş kalması, dron ile havadan çekilen görüntülere de yansıdı.