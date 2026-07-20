Son Mühür/ Emine Kulak- Temmuz ayında yapılan emekli maaşı düzenlemesinin ardından kök aylık sitemi yeniden tartışma konusu oldu. Taban emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı alanların sayısı 4.7 milyondan 5.5 milyona çıktığı belirtildi. Özellikle yüksek prim ödeyen çok sayıda emeklinin de taban aylıkta eşitlenmesi, çok prim ödemenin anlamı kalmadı mı tartışmasını gündeme taşıdı.

“Emekliler isyanda”

Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeyi değerlendirdi. Zekeriya Beypınar, “Emekliler isyanda. Bir kişinin 9, 10 bin günü olan da var. 3 bin 500 günde emekli olan da var. Yatırdığı 3 bin gün ile, 9 bin gün yatırılan aynı olabilir mi? Prim daha fazla yatırıldı ama en düşük emekli maaşı alınıyor. Salı günü gerçekleşecek mecliste görüşülecek. Kesinleşmiş bir şey yok. Bu iş nereye varacak göreceğiz. Kök maaş yükseltiliyor. 9 bin gün emekli yatırılmış kişi isyan etmesinde haklı. Farklı iki kişi bilseydi az yatırırdı. Adaletsizlik var” dedi.

“Emekli sayısı daha da yükselecek”

Emekli sayısının 4,7 milyondan 5.5 milyona çıkmasını değerlendiren Beypınar, “Emekli sayısı daha da yükselecek. Seçimlerin yaklaşacağı zaman daha da farklılaşacak. Emekli çok dertli. Meydanlara çıkalım diyoruz, korktuklarını söylüyorlar” diye konuştu.

“Emekliye iş verilmiyor”

Taban aylık değerlendirmesi yapan Beypınar, “Yeni taban aylık 23 bin 552 TL’yi bazı emekliler Temmuz ayının 17 ve 18 tarihinde maaşlarını aldılar. Ancak 3,4 gün içinde ceplerinde para kalmadı. Emekliler beyaz eti almakta bile zorluk yaşıyorlar. Beyaz ete 8 defa zam yapıldı. Alamayınca aileye mahcup oluyorlar. Emekliler işe gidiyor ancak bir gencin bir günde yaptığı işi 40 yaş üstü yani emekliler 2 günde yapabilir. İşveren bunlara dikkat ediyor o yüzden emeklilere iş de verilmiyor” şeklinde konuştu.