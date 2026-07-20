İzmir'in Konak ilçesi bugün adeta film sahnelerini aratmayan bir ana şahit oldu. 60 yaşındaki adamın mermiyle yaralanmasına sebebiyet veren olay vatandaşın paniğine sebep oldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. ile orada bulunup karşı karşıya gelen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek şahsı anında etkisiz hale getirdi.

Moda Merkezi girişinde dehşet anları

Olay saat 13.30 sularında Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde meydana geldi. Sebebinin henüz belirlenemediği olayda M.G. isimli bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.'yi hedef alarak tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Trafik polisi kaçan şüpheliyi anında yakaladı

Dehşete düşüren olay yaşanırken ilgili bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. ile karşı karşıya gelen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek şahsı anında etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.