Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "rüşvet" davasında karar çıkmıştı. AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.’nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanıklar hakkındaki hüküm açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel CÖNGER, Hakkında “Rüşvet Alma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.