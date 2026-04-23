Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar’da 23 Nisan kutlamaları dahilince belediye meclisi kapılarını çocuklara açtı.

Karabağlar'ın her bir köşesinden gelen yaklaşık 100 çocuk, yalnızca koltukları devralmakla kalmadı hayallerindeki Karabağlar’ı doğrudan Başkan Helil Kınay’a bahsetti.

Karabağlar’ın dört bir yanından geldiler

Karabağlar Belediye Meclis Salonu, bu kez farklı misafirlere ev sahipliği yaptı. Karabağlar’ın 58 mahallesinden gelen ikişer öğrenci, meclis koltuklarını doldurarak oturumu başlattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında bütün çocuklar hep bir ağızdan andımızı okuyarak alanda duygusal anlar yaşattılar.

Temsili meclis başkanlığını yürüten Mehtap Karaer, oturumu dikkatle sürdürürken divan üyeleri de yine öğrencilerden oluştu.

Taleplerini sıraladılar

Kendi mahallelerinin sözcüsü olarak konuşan minik meclis üyeleri taleplerinden bahsederek;

Oyun oynayabilecekleri daha büyük yeşil alanlar,

Okul yollarında güvenle yürüyebilecekleri düzgün kaldırımlar,

Çevre temizliği şeklinde sıraladı.

Verilen her öneriyi özenle dinleyen Başkan Kınay, çocukların isteklerinin belediyenin çalışma düzeninde öncelikli olacağını vurguladı.

Helil Kınay: "Sizler Karabağlar'ın sesisiniz"

Açıklamasına Atatürk’ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözlerini anımsatarak başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay,

"Buraya 58 mahallemizin her birinden geldiniz. Sizler aslında Karabağlar'ın sesisiniz. Bugün burada kurduğunuz her cümle, paylaştığınız her hayal bizim için bir talimattır.

Atatürk’ün bu günü sizlere armağan etmesi tesadüf değil; bu ülkenin yarınlarını sizlere emanet etmesidir. Biz de o yolda yürümeye, sizler için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Makam koltuğunu miniklere devretti

Meclis oturumunun sonrasında heyecan makam odasına ulaştı. Başkan Kınay, koltuğunu minik başkanlara devretti.

Hüseyin Akdağ İlkokulu öğrencilerinden Ayaz Bera Uzun ve Beren Ünal, başkanlık koltuğuna oturarak Karabağlar'ın yönetimi hakkında sorular yöneltti.

Başkan Kınay, dijital ekranlar yoluyla belediyenin hedeflerini çocuklara anlatırken, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.