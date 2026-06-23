Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), bu yıl 10'uncusu yapılan Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali’ne keyifli bir dokunuş yaptı.

Ekip, "Don Kişot – Çağdaş Bir Masal" oyununu Ordu'ya taşıdı ve sahne atmosferini Karadeniz’e de getirmiş oldu.

Sokaklarda festival havası hakimdi

13 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan bu festival, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ekiplerle renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir ekibi, yalnızca sahneye çıkmakla kalmadı; festivalin kortej yürüyüşüne de katıldı. Ordu sokaklarında yürürken tiyatronun o heyecanını, enerjisini şehre yaydılar.

Salonlar Tıklım Tıklım Doldu

"Don Kişot - Çağdaş Bir Masal", Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde iki farklı seansla izleyici karşısına çıktı. Don Kişot’un meşhur vazgeçilmez arkadaşı Sanço ile olan maceraları, sahnede oldukça hareketli bir şekilde canlandırıldı. Renkli kostümler ve müziklerle birlikte seyirci oyundan oldukça keyif aldı.

Anı duvarına imza attılar

Festivalin en gelenekselleşmiş anlarından biri olan "Anı Duvarı" töreninde de İzmir ekibinin imzası bulunuyordu.

Oyunun yönetmeni Ahmet Ayaz Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nı temsilen anı duvarına plaketi çaktı.

Gösterim bittikten sonra ise yönetmen Ayaz Yılmaz’a, festivalin anısı olarak Ankara Devlet Tiyatrosu’nun değerli isimlerinden Yaprak Onat tarafından özel bir plaket verildi.

Kadroda kimler var?

Dekor tarafında Anıl Işık, kostümlerde Deniz Bilgili, dramaturjide Halil Ünsal, müzik ve bestelerde Yavuz Cizgöz ve koreografide Seranay Oğuz'un imzası bulunuyor.

Sahnedeki performanslarıyla seyircinin dikkatini çeken oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Ercan Erdil ve canlı bateri performansını ise Ahmet Duman üstlendi.