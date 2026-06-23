Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de geçmiş yıllarda başta il başkanlığı ve milletvekilliği olmak üzere önemli görevlerde bulunmuş partinin önde gelen isimlerinden Tacettin Bayır, Özgür Özel ve ekibinin İzmir’de açmayı planladığı yeni il binasıyla ilgili Son Mühür’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tacettin Bayır: Koskoca CHP’nin düştüğü durum bizi çok üzüyor

CHP’de yaşanan tablonun üzücü olduğunu aktaran ve yeni açılacak il binasının ciddi bir çift başlılığa neden olacağını savunan Cumhuriyet Halk Partili Tacettin Bayır, “Bu yaşananlar CHP’de ciddi bir çift başlılığa neden olur bence iyi olmaz il başkanlığında yaşananlar da ortada. İzmir’de yeni bir merkez binanın açılacağını duyduk bu yapılanlar ve olanlar doğru değil. Genç insanların bu hatayı yapmaması lazım. Koskoca CHP’nin düştüğü durum bizi çok üzüyor” dedi.

“Ben yeni bir parti kurulmasını benimsemiyorum”

Son olarak, CHP’de yaşanan söz konusu karışıklığa karşı eski genel başkanların da içinde yer aldığı bir hakem heyeti kurulmasının faydalı olabileceğini aktaran Bayır, Özel ekibinin ilerleyen haftalarda kuracağı konuşulan yeni parti projesine sıcak bakmadığını belirterek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eski genel başkanlar hakem heyeti oluşturmalıydılar. Eski vekiller ve yöneticiler sorumsuz davranıyorlar. Hepsi bir şekilde taraf olmuşlar, çoğu Özel’den taraf oluyor. Sanatçılar bile taraf olmaya zorlanıyor. İş resmiyette bir bölünmeye ve yeni bir partiye doğru gidiyor. Ben yeni bir parti kurulmasını benimsemiyorum”