Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in simge noktalarından Kemeraltı Çarşısı'nda, asırlık çınar ağacının devrilmesinin ardından başlayan "yanlış ağaç" tartışması, yerel yönetimin duyarlılığıyla mutlu sonla noktalandı. Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım'ın, tarihi dokuya aykırı olduğu gerekçesiyle dile getirdiği "dut ağacı yerine çınar ağacı" çağrısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılık buldu. Hisar Camii önündeki simge noktaya, çarşının ruhunu yansıtan yeni bir çınar ağacı dikilerek tarihi süreklilik koruma altına alındı.

Tarihi dokuda "Tür" tartışması

Geçtiğimiz günlerde fırtına ve çevresel etkenler nedeniyle devrilen asırlık çınar ağacı, bölge halkı ve esnafı derin bir üzüntüye boğmuştu. Olayın ardından boş kalan alana İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir dut ağacı dikilmesi, mahalle muhtarı Tamer Yıldırım ve Kemeraltı esnafının tepkisini çekti. Yıldırım, Hisar Camii gibi anıtsal yapıların önünde asırlık çınarların birer gelenek olduğunu, dut ağacının bu estetik ve tarihi bütünü bozacağını belirterek yetkililere acil çağrıda bulunmuştu.

Büyükşehir Belediye ekiplerinden hızlı revize hamlesi

Konak Mahallesi Muhtarı'nın ve bölge sakinlerinin hassasiyetini dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan tercihin tarihi dokuyla uyumsuzluğunu kabul ederek hızlı bir değişim kararı aldı. Kısa süre içerisinde dikilen dut ağacı uygun bir başka alana nakledilmek üzere yerinden çıkarılırken, Hisar Camii önündeki o kadim boşluk, şanına yaraşır bir çınar fidanıyla yeniden buluşturuldu.

"İş doğru yapıldığında takdir etmek gerekir,"

Ağaç değişiminin ardından bir açıklama yapan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "İş doğru yapıldığında takdir etmek gerekir," diyerek memnuniyetini dile getirdi. Yıldırım, asırlık çınar geleneğinin bozulmamasının kıymetli bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hisar Camii önünde yanlış bir tercihle dikilen dut ağacının yerine, bölgenin tarihi mirasına yakışır şekilde çınar ağacının yeniden kazandırılması çok yerinde bir karardır. Sesimizi duyup bu hassasiyeti gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi ile emek veren tüm personele teşekkür ediyorum."

