Almanya'da geçen yarım asrın sonrasında beş yıl önce İzmir’e yerleşerek yeni bir hayata başlayan İbrahim Hikmet Odağ, 2026 Dünya Kupası coşkusunu bambaşka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Odağ’ın "Ölümsüz Bayrak" ismiyle geliştirdiği bu proje, Türkiye’nin her köşesindeki ve dünyadaki tüm Türk vatandaşlarını ortak bir dijital paydada buluşturmayı amaçlıyor.

"Fiziksel olarak basılırsa, bayrağımız dünya medyasında yer alır"

Projenin temel amacı, her bir vatandaşın kendi fotoğrafıyla büyük bir Türk bayrağı mozaiği oluşturması üzerine kurulu.

Her fotoğrafın bir piksel görevini üstlendiği bu sistemde, plan ilk etapta 250 bin katılımcıya ulaşarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırmak, sonrasında çıtayı 1 milyon katılımcıya taşımak.

İbrahim Hikmet Odağ, projenin yalnızca dijitalde kalmayacağını belirterek, "Her vatandaş, kendi fotoğrafını yüklesin ve hep birlikte dev bir mozaik bayrak oluşturalım.

Bu mozaik, devasa bir büyük afiş şeklinde fiziksel olarak basılırsa, bayrağımız dünya medyasında yer alır. Amacım, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanındaki insanların evlerine ve hafızalarına taşımak. Vizyonum, insanları birleştirmek." ifadelerini kullandı.

"Devlet desteği kritik"

Dünya Kupası'nın 205 ülkede yayınlanacak olması, Odağ için projenin küresel etkisini kullanmak için büyük bir fırsat.

Hazırlanan dijital mozaiğin, şampiyonanın ev sahibi ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da sergilenmesi düşünülüyor.

Bu sayede yalnızca bir futbol turnuvası değil, Türk kültürünün ve birliğinin küresel vitrine çıkması hedefleniyor.

Bu sürecin ciddiyetle ilerlemesi için CİMER üzerinden resmi makamlara başvurusunu ileten Odağ, "Projenin daha güvenilir ve kontrollü ilerleyebilmesi için devlet desteği kritik.

Gerekirse e-Devlet altyapısının kullanılabileceğini ifade ettim. Yüklenecek fotoğrafların yapay zeka ile doğrulanabileceğini belirttim; sahte fotoğraflar elenebilir. Bu yüzden güçlü bir altyapı kurulması gerekiyor." dedi.

Turnuva sonrası bir bayrak müzesi

Odağ’ın planları yalnızca Dünya Kupası süreciyle sınırlı değil. Turnuva bittikten sonra eseri Türkiye'ye getirerek kalıcı bir anıta dönüştürmek isteyen Odağ,

"100 metreye 50 metre büyüklüğünde dev bir camekan düşünüyoruz. İçinde ölümsüz bayrağımız olacak. Arkasında dijital ekranlarda mozaik hali yer alacak.

Önünde ise bir bayrak müzesi kurulacak. İnsanlar, dünyanın bayraklarını görerek yürüyüp, sonunda bizim dev bayrağımızın karşısına çıkacak," diyen Odağ, projenin zamanlamasına da büyük önem veriyor.

11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde tüm hazırlıkları yetiştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Odağ, "Biz her dört yılda bir Dünya Kupası'na katılan ülkelerden değiliz. Bu bizim için çok büyük bir fırsat.

Dünya sahnesinde yer alma imkanımız var. Son gününe kadar bu proje için mücadele edeceğim" diye konuştu.