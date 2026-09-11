Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısının birinci birleşimi pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi yayımlanan meclis gündemine İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’ye yönelik bir görevlendirme maddesi geldi. Gündem maddesi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan bazı meclis üyeleri KOSBİ’nin Müteşebbis Heyeti’nde görev aldı.

Büyükşehir Belediyesini KOSBİ Müteşebbis Heyeti’nde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe’nin asil üye, Meclis Üyesi Ahmet Cemil Balyeli’nin ise yedek üye olarak görevlendirilmesi teklif edildi. Söz konusu görevlendirme, meclisin gündeminde görüşülerek karara bağlanacak.

KOSBİ, İzmir’in sanayi üretimi ve istihdam açısından önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Kemalpaşa’da geniş bir alana yayılan organize sanayi bölgesinde çok sayıda sanayi kuruluşu faaliyet gösterirken, bölgedeki altyapı, ulaşım, enerji ve yeni yatırım çalışmaları da kent ekonomisi açısından önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin KOSBİ Müteşebbis Heyeti’ndeki temsili ise belediyenin bölgedeki sanayi yatırımları ve yönetim süreçleriyle ilgili karar mekanizmalarında yer alması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda belirlenecek asil ve yedek üyelerin, Büyükşehir Belediyesi adına Müteşebbis Heyeti’nde görev yapması planlanıyor.

Meclis gündemine sunulan teklifin kabul edilmesi halinde Selçuk Karakülçe asil üye olarak görev yaparken, Ahmet Cemil Balyeli de yedek üye olarak görev üstlenecek. Görevlendirmeye ilişkin son karar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.