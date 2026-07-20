Yaz transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ekibi Milan'ın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için devreye girdi. Kulübün yetkilendirdiği bir menajer, Portekizli futbolcuyla doğrudan iletişime geçerek ilgilerini resmen iletti. Transferin kiralık veya bonservisli gerçekleşme durumu Milan yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

GALATASARAY RAFAEL LEAO'YU TRANSFER EDECEK Mİ?

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgilere göre, ilk görüşmenin ardından kesin bir yanıt vermeyen Rafael Leao, yakın çevresinden Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi toplamaya başladı. Yıldız oyuncunun çevresine "Galatasaray'da rahat eder miyim, ortam nasıl?" sorularını yönelttiği ve kulübü detaylıca araştırdığı öğrenildi. Galatasaray cephesi, oyuncuyu kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.

RAFAEL LEAO KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Rafael Alexandre da Conceição Leão olan millî futbolcu, 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada kentinde doğdu. Futbola Sporting altyapısında başlayan sol kanat ve forvet oyuncusu, 2018 yılında taraftarların kulüp binasını basması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Bu ayrılık nedeniyle Sporting'e milyonlarca Euro tazminat ödemek zorunda kalan Leao'nun borcunu daha sonra Lille ve Milan kulüpleri çözdü. Lille formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol atan oyuncu, 2019 yazında 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle AC Milan'a imza attı.

RAFAEL LEAO'NUN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Kariyerinde 90 milyon Euro piyasa değerini gören 27 yaşındaki yıldızın mevcut piyasa değeri 75 ile 85 milyon Euro bandında değerlendiriliyor. Milan ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratında tam 175 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

RAFAEL LEAO'NUN KARİYER BAŞARILARI VE OYUN TARZI NASIL?

Milano ekibiyle 210'un üzerinde maça çıkan, 58 gol ve 50 asiste ulaşan Leao, 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı ve ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 20 Aralık 2020 tarihinde Sassuolo'ya karşı maçın 6.2. saniyesinde attığı golle Serie A tarihinin en erken golünü kaydetti. 1.88 metre boyundaki oyuncu, güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve elit dripling yeteneğiyle rakiplerine üstünlük kuruyor. Sahada çalım atarken yüzündeki ifade nedeniyle "Gülümseyen Katil" lakabını alan Leao, müzik dünyasında "Way 45" sahne adıyla rap yapıyor.