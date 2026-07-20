İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Badem Bükü Plajı, yaz sezonunda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği rotalar arasında öne çıkıyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki koy, turkuaz denizi, bakir kıyısı ve ücretsiz kamp yapılabilen alanlarıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir işletmenin bulunmadığı plaj, doğallığını korurken ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını önceden karşılamasını gerektiriyor. Virajlı yolların ardından ulaşılan bu sakin koy, kalabalık sahiller yerine sessizlik ve doğa arayanlara farklı bir deneyim sunuyor.

Badem Bükü Plajı doğallığını koruyan ender koylardan biri

Karaburun'un Salman mevkisinde yer alan Badem Bükü Plajı, İzmir'in yoğun ilgi gören sahillerinden uzaklaşmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Bölgede herhangi bir ticari tesis bulunmaması, koyun doğal dokusunun bugüne kadar korunmasını sağlıyor. Turkuaz tonlara bürünen denizi, farklı zemin yapısına sahip kıyısı ve çevresini saran doğal bitki örtüsü, özellikle kamp severlerin ve günübirlik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 500 metrelik sahil şeridine sahip koyda kum, çakıl ve kayalık alanlar bir arada bulunuyor. Denizin bazı bölümleri sığ ilerlerken bazı noktalarda aniden derinleşmesi nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve iyi yüzme bilmeyenlerin dikkatli olması tavsiye ediliyor. Şnorkelle yüzmeyi sevenler için ise berrak su, su altını gözlemleme fırsatı sunuyor.

İzmir Badem Bükü Plajı'na nasıl gidilir

İzmir Badem Bükü Plajı, İzmir şehir merkezine yaklaşık 114 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Urla'ya 76 kilometre, Çeşme'ye 69 kilometre ve Karaburun ilçe merkezine ise yaklaşık 27 kilometre mesafede yer alıyor.

Koya toplu taşıma ile ulaşım bulunmuyor. Bu nedenle ziyaretçilerin özel araç kullanması gerekiyor. Yolun büyük bölümü asfalt olsa da son yaklaşık 2 kilometrelik bölüm toprak ve engebeli yapısıyla öne çıkıyor. Virajlı güzergâh nedeniyle sürücülerin dikkatli ilerlemesi öneriliyor. Plajın üst bölümündeki boş alan ise ücretsiz otopark olarak kullanılabiliyor.

Ücretsiz kamp yapacaklar hazırlıklı gitmeli

Badem Bükü Plajı'nın en belirgin özelliklerinden biri, tamamen doğal yapısını koruması. Sahilde şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, büfe ya da market gibi hizmet veren herhangi bir işletme bulunmuyor. Bu nedenle günübirlik gelenlerin ve kamp kurmayı planlayanların ihtiyaç duyacakları tüm malzemeleri koya ulaşmadan önce temin etmeleri gerekiyor.