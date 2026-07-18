Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa Belediyesi’nin bir vatandaşın 51 yıl önce köy tüzel kişiliğince satın aldığı araziyi tekrar satışa çıkardığı öne sürüldü. Söz konusu taşınmazı rahmetli babası Kadir Kök’ün 1975 yılında köy idaresinden alım-satım sözleşmesiyle satın aldığını ifade eden Ercan Kök, belediyenin araziyi satışa çıkarması sonrası kendi arazilerini ikinci kez satın almak zorunda kaldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Mahkeme tapuya şerh düştü

Kemalpaşa Belediyesi’nin arazileri kendisine ait olduğunu öne sürerek ihale yoluyla satışa çıkardığını belirten Kök, araziyi babasının yıllarca ekip biçerek kullandığını anlattı. Babasının hayatını kaybetmesi sonrası miras yoluyla taşınmazın kendine geçtiğini aktaran Kök, bütün köylünün de arazinin kendilerine ait olduğunu bildiğini ifade etti. Belediye tarafından ihale edilen araziyi kurtarmak için Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kök, tapu iptali ve arazinin kendi adlarına tescil edilmesini talep etti. Dava süreci devam ederken belediyenin arsayı ihale yoluyla satışa çıkardığını ifade eden Ercan Kök, bunun üzerine araziyi tekrar satın almak zorunda kaldığını belirtti. Mahkeme ise belediyenin yaptığı satış işlemine karşı tapu dairesine ‘Tapu davalıktır’ şehri koyulmasını talep etti.

“Hakkımı sonuna kadar arayacağım”

"Babam araziyi, o dönem köy olan idarenin yaptığı ihalede parasını ödeyerek aldı. Aradan geçen yıllarda ekti, biçti kullandı” diyerek yaşadıklarını anlatan Ercan Kök, “Daha sonra köy belediyeye bağlanınca, arazi kayıtlara belediyeye tapulu olarak geçirilmiş. Köy tüzel kişiliğinin sattığı malı belediyenin yeniden satışa çıkartılması hukuka aykırıdır. Babamın malını satan belediyenin açtığı ihalenin iptalini de istedik. Ancak mahkeme kararları belediye kararlarından daha yavaş işlediği için ihale yapıldı. İhaleye bir tek ben girdim. Çünkü herkes bu arazinin belediye ait olmadığını bildiği için, satın almayı da düşünmedi. Sonuçta, babamın malını oğlu olarak belediyeden ihaleyle satın aldım. Hukuki yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.