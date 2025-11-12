Son Mühür / Emine Kulak – Kemalpaşa’da bugüne kadar yüzlerce kişiyi ev sahibi yapan Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketinin mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye başvurup konkordato ilan etmesi, firmanın devam eden projelerinden daire satın alan kişilerde ve firmanın tedarik zincirinde yer alan şirketlerde, “Şimdi ne olacak?” sorusunu akla getirdi.

Firmanın Kemalpaşa Belediyesi’nin yan tarafından yer alan ‘Zen Terrace’ isimli projesini influencerın da katıldığı reklam kampanyası ile duyurken, projenin satış pazarlaması için Türkiye’nin önemli gayrimenkul firmalarından biri olan Coldwell Banker TEOK ile anlaşmıştı. Ancak yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle firmanın konkordato ilan etmesi nedeniyle gerek topraktan devam eden projeler için ödeme yapan kişiler ve firmaya mal veren şirketler açısından birçok soru işareti oluştu.

ZEN ve Coldwell Banker TEOK Satış Anlaşması Nasıl Bitti?

Zen Yapı ile Coldwell Banker TEOK Gayrimenkul Firması arasında, Kemalpaşa Belediyesi yanındaki Terrace’ isimli proje için bir satış sözleşmesi imzalanmıştı. Firmada görevli Gayrimenkul Uzmanları, iş dünyasına ve yatırımcıları, cazip ödeme koşulları ile daireleri pazarlarken, anlaşmadan 7 ay sonra satış anlaşması iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Coldwell Banker TEOK firmasında görevli Gayrimenkul Danışmanı Tarık Ordu, “24 Aralık 2024’te anlaşma yaptık. ZEN ticari anlaşmanın dışına çıkıp yakınlarına satış yapınca Haziran’da anlaşmamızı bitirdik. 10 kişiye daire sattık. 8’i aldı. İkisi de alacak inşallah” diye konuştu.



Kemalpaşa’nın Güçlü İnşaat Firması Zen Yapı’nın Sahibi Konkordato Sonrası İlk Kez Konuştu! “Daha Güçlü Geleceğiz”

Yaptığı inşaatlarla Kemalpaşa’nın çehresini değiştiren Zen Yapı markasıyla faaliyet gösteren Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketi yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Son Mühür’e konuşan Firma Sahibi Mustafa Zengizor, “25 yıllık bir firmayız. Bir ay sonra daha güçlü geleceğiz” dedi. Firma sosyal medyasından yaptığı duyuruda ise, “Tüm projelerimiz devam etmektedir. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütler bizim için namustur” denildi. Zen Yapı’dan daire alan kişi ve kurumların hiçbir endişe duymaması gerektiğinin altını çizen Zengizor İnşaat Firması sahibi Mustafa Zengizor, “Biz 25 yıllık bir firmayız. Her yaptığımız proje ile ilçemize önemli katkılar sağladık, ilçemizin çehresini değiştirdik. Bir ay sonra daha güçlü geleceğiz” açıklamasında bulundu. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve Zen Yapı olarak bilinen Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Mustafa Zenginor hakkında 6 Kasım tarihi itibariyle 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti. Kemalpaşa’da faaliyet gösteren firma; Zen Nabız, Zen Eva, Zen Terrace, Zen Bulvar ve Zen Park gibi prestijli konut projelerini geliştirdi.

ZEN’den Kamuoyuna Açıklama, “Tüm Projelerimiz Devam Ediyor, Ailemiz ve Çalışma Ekibimiz Gece Gündüz İşimizin Başındadır”

Zen İnşaat, konkordato sonrası kamuoyuna yaptığı duyuruda, projelerin devam ettiğini, müşterilerine verilen taahhütlerin de yerine getirileceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “25 yıldır İzmir ve Kemalpaşa’da değer üreten, şehrin dokusuna saygın projeler kazandıran Zen İnşaat olarak; sektörümüzde yaşanan finansal dalgalanmalar ve nakit akışını etkileyen piyasa koşulları nedeniyle geçici bir konkordato koruması talep etmiş bulunmaktayız. Bu süreç; şirketimizin çekilmesi, kapanması veya projelerden vazgeçmesi değil, tam aksine devam eden taahhütlerimizi eksiksiz tamamlamak ve alacaklılarımızla adil bir ödeme planı oluşturmak adına alınmış yasal ve kontrollü bir yeniden yapılanma adımıdır. Zen İnşaat olarak sözümüz nettir! Tüm projelerimiz devam etmektedir. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütler bizim için namustur. Ailemiz ve çalışma ekibimiz gece gündüz işimizin başındadır. Bugüne kadar olduğu gibi, yarın da şantiyede ilk giren, işini hakkıyla yapan, alın terine inanan tarafta olacağız. Bu süreçten, daha güçlü, daha planlı ve daha derli toplu çıkacağımıza olan inancımız tamdır. İşimizi, ismimizi ve emeğimizi koruyoruz. Anlayışınız İçin Teşekkür Ediyoruz.

İlçenin Çehresinin Değişimine Önemli Katkılar Sundu”

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Kemalpaşa Temsilcisi Kenan Samet ise, firmanın ilçenin dönüşümünde önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Zen Yapı yüzlerce daire yaparak, bir çok insanı ev sahibi yaptı. İlçemizin çehresinin değişmesinde de önemli katkılar sundu” dedi.