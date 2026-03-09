İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programları Bornova’da devam etti. Çamdibi’nde kurulan iftar sofrasında binlerce kişi bir araya gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yurttaşlarla birlikte iftar yaptı.

Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Çamdibi’nde binlerce kişi aynı sofrada buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlediği iftar programlarından biri Bornova’nın Çamdibi semtinde gerçekleştirildi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte binlerce kişi aynı sofrada buluşarak iftarını açtı.

İftar programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı.

“Birlik ve beraberlik çok kıymetli”

Programda konuşan Başkan Cemil Tugay, iftar sofrasında oluşan tabloya dikkat çekerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Aynı sofrada bir araya gelmenin anlamlı olduğunu belirten Tugay, insanların sevgi, saygı ve eşitlik içinde buluşmasının toplum açısından değerli olduğunu ifade etti.

“İyilik için çalıştıkça büyüyoruz”

Konuşmasında iyilik ve dayanışma mesajı veren Tugay, insanların iyi duygular paylaşarak daha güçlü bir toplum oluşturabileceğini dile getirdi. Ramazan ayında tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını dilediğini belirten Tugay, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

“İhtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zor durumda olan ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirten Tugay, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıların en kısa sürede aşılmasını temenni etti.

Ramazan Bayramı’nın da yaklaştığını hatırlatan Tugay, vatandaşların bayramını şimdiden kutladı.

Çocuklara pamuk şekeri dağıttı

Programın ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Cemil Tugay, etkinliğe katılan çocuklara pamuk şekeri dağıttı. Samimi görüntülerin yaşandığı programda katılımcılar iftarın ardından sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.