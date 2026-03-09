Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianame sonrası açılan davanın ilk duruşması Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda başladı.

3 bin 900 sayfalık iddianamede toplam 143 eylem ve 17 ayrı suçlama yer alıyor. Davada 106’sı tutuklu olmak üzere toplam 402 sanık bulunuyor. Sanıklar arasında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi

Duruşma öncesinde Silivri’deki cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye gelen araç yoğunluğu dikkat çekerken jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbirleri uyguladı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da duruşma öncesinde Silivri’ye geldi.

İmamoğlu’nun ailesi de duruşma için Silivri’de

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu da duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşmayı izlemek için adliyedeki isimler arasında yer aldı.

Duruşma öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Dilek İmamoğlu, davanın canlı yayınlanması talebini yineledi. İmamoğlu’nun moralinin iyi olduğunu ve savunmasına hazırlandığını belirtti.

Avukatlar için uzun kuyruk oluştu

Sabah saatlerinden itibaren duruşma salonu önünde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda avukat ve izleyici salona girmek için sıraya girerken giriş noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Saat 09.30 itibarıyla tutuksuz sanıklar, avukatlar ve partili izleyiciler salona alınmaya başlandı.

Duruşma salonunda basın için ayrılan 30 kişilik alan kısa sürede doldu. Yer bulamayan gazetecilerin duruşmayı takip edebilmesi için basına ayrılan iki farklı odadan yayın sistemi kuruldu.

Özgür Özel duruşmayı izlemek için Silivri’de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davanın ilk duruşmasını takip etmek üzere Silivri’ye geldi. Özel, girişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada davaya ilişkin sert ifadeler kullandı.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vallahi '1 ay içinde insan içine çıkamazlar' diyordu, son 3 gün içinde 5 şehirden geliyoruz. 'Birbirlerinin yüzlerine bakamazlar' diyordu.

Birbirlerinin yüzlerine bakamaz hale gelenler karşımızda. Biz alınımız açık, başımız dik, arkadaşlarımızla birlikteyiz... Bu dava bir kumpas davasıdır.

Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına ve kendinden sonraki iktidara yaptığı darbe girişimidir. Milletin vicdanına toslamıştır.

Milletin vicdanından geri dönmüştür. Şimdi, darbe sürecinin şekil şartını tamamlamak üzere davayı takip etmeye geldik"

Çok sayıda siyasetçi ve isim salonda

Duruşmayı izlemek üzere çok sayıda milletvekili ve siyasi isim de Silivri’ye geldi. Salonda bulunan isimler arasında Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Sibel Suiçmez, Sezgin Tanrıkulu, Umut Akdoğan, Bahadır Erdem, Utku Çakırözer, Tolga Sağ, Engin Altay, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Ahmet Özer, Ercüment Çervatoğlu, Kemal Çebi, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık yer aldı.

Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girdi

Saat 10.25 itibarıyla tutuklu sanıklar gruplar halinde duruşma salonuna getirildi. Sanıkların salona girişi sırasında izleyiciler alkışlarla destek verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun salona girmesiyle birlikte izleyiciler arasında alkış tufanı yaşandı. İmamoğlu, salona girerken diğer tutuklu sanıklarla tokalaşarak yerini aldı.

Mahkeme heyeti duruşmayı başlattı

Mahkeme heyeti saat 11.00’de salona gelerek duruşmayı başlattı. Duruşmanın işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılırken izleyicilerden biri yüksek sesle, “İstanbul’un ve Cumhuriyet’in muhafızları sizlerle gurur duyuyoruz” diye seslendi.

Mahkeme başkanı, duruşmaların pazartesi ve perşembe günleri yapılacağını açıkladı. Ayrıca duruşma salonunda görüntü ve ses kaydı alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İmamoğlu’nun söz talebi sonrası gerginlik

Duruşma sırasında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, İmamoğlu’nun arkadaşlarını selamlama konuşması yapması için söz verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı ise talebe şu sözlerle karşı çıktı: "Burası onun alanı değil. Diğer yargılamalarda olmuyor böyle bir şey"

Daha sonra söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu’nun mikrofonunun kapatıldığı belirtildi. Mahkeme başkanının uyarısı üzerine salonda gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanı, “Ekrem bey böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen çıkartırım duruşmadan” dedi.

İmamoğlu ise buna karşılık, “Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının İmamoğlu’na hitaben "sen" demesi üzerine izleyiciler "siz" diye slogan attı.

Mahkeme heyeti salonu boşaltma kararı aldı

Usule ilişkin taleplerin alındığı sırada bir avukatın ifade listeleriyle ilgili sorusu üzerine salonda yeniden tartışma çıktı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Ben bu şekilde yargılamaya devam etmem” diyerek salonun boşaltılmasına karar verdi ve duruşma salonundan ayrıldı. Milletvekilleri karara itiraz ederken izleyiciler jandarma tarafından salondan çıkarılmaya başlandı.

Mahkeme heyetinin salondan ayrılması sırasında Ekrem İmamoğlu, heyete dönerek, "Sen buraya yargılamaya gelmedin. Buradan kaçarak çıkamazsın" diye seslendi.

Duruşmaya ara verildi

Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Tutuklu sanıklar salondan çıkarılırken, bazı milletvekilleri ve hukukçular mahkeme başkanıyla görüşme girişiminde bulundu.

Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşma salonunu terk etmediği bildirildi.