İzmir’de yaşayan Manisalılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Manisalılar İftar Buluşması”nda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Manisalılar derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Kur’an tilaveti ve dualarla başladı

Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla başladı. İzmir’de yaşayan Manisalıları bir araya getiren etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Programa katılan davetliler, iftarın ardından yapılan konuşmaları dinledi ve Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.

“Manisa’da Osmanlı ruhu var”

Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kısa süre önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Asım Kasapoğlu için rahmet dileğinde bulundu.

Saygılı, Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, toplumda dayanışmanın önemine dikkat çekti. Manisa’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Saygılı, insanların birbirine sahip çıkmasının sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu’ndan birlik ve iletişim vurgusu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında günümüz dünyasında iletişimin önemine değindi. İnsanların aynı şehirde yaşamasına rağmen zaman zaman iletişim kopuklukları yaşanabildiğini belirten Kasapoğlu, gönül bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kasapoğlu, insanların her zaman bir araya gelemese de aralarında güçlü bir gönül köprüsü bulunduğunu belirterek bu bağın daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Birlik ve beraberliği daha güçlü kılabiliriz”

Birlik ve beraberliğin toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu birlikteliğin daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kasapoğlu, hem Ankara’da hem de İzmir’de vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, toplumun farklı kesimlerinin dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Ramazan buluşmaları dayanışmayı güçlendiriyor

Manisalılar iftar programı, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği bir buluşma oldu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Program, katılımcıların sohbetleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.