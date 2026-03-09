Son Mühür- Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 09:21 sularında, yerin 7,5 km derinliğinde kaydedilen M5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, İzmir dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu. Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının ardından bölgenin tektonik yapısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik kesişim noktası: Pamukkale Çukuru

Prof. Dr. Ercan, depremin meydana geldiği konumun jeolojik açıdan oldukça hassas bir noktada olduğunu belirtti. Sarsıntının Denizli Pamukkale Çukuru içinde gerçekleştiğini ifade eden Ercan, bu bölgenin Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesişim noktasına çok yakın olduğuna dikkat çekti.

"7,0 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Depremin ardından bölgenin potansiyel riskine değinen Ercan, bu iki ana fay hattının kesiştiği bölgenin tarihsel olarak büyük sarsıntılara gebe olduğunu hatırlattı. Ercan, "Bu kesim her zaman için M7,0 dolayında bir deprem üretmeye yatkındır," diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti. Ancak, mevcut 5,1 büyüklüğündeki depremin yığma köy evleri ve ağıllar dışında ciddi bir yıkıma yol açmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Jeotermal kaynaklar depremlerle ısınıyor

Bölgedeki doğal kaynaklara da değinen ünlü jeofizik mühendisi, Denizli’nin zengin jeotermal alanlarının bu sismik hareketlilikle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Ercan’a göre, bölgedeki jeotermal kaynaklar bu tür depremlerin varlığı sayesinde ısınmaya devam ediyor.

Çözüm: Yer-Yapı güvenlik belgesi

Depremin ardından bir kez daha güvenlik önlemlerine vurgu yapan Prof. Dr. Ercan, korunmak için tek gerçek çözümün bilimsel temellere dayandığını ifade etti. Ercan, depremle yaşamanın anahtarını şu sözlerle özetledi:

"Depremlerden korunmak için tek çözüm, sağlam yerde sağlam yapı yapmak ve her yapı için Yer-Yapı Güvenlik Belgesi'ni zorunlu kılmaktır."