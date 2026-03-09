İzmir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Cesaretin Adı: Kadın Zirvesi – 103 Yıllık Cesaret” etkinliği, iş dünyası, girişimcilik, sanat ve medya alanlarından önemli isimleri bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen zirvede, kadınların iş hayatındaki başarıları ve karşılaştıkları zorluklar farklı panellerde ele alındı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, gün boyunca deneyimli gazetecilerin moderasyonunda düzenlenen paneller ve konuşmalarla devam etti.

“İzmir’in kadın girişimcileri” paneli ilham verdi

Zirvenin ilk paneli gazeteci-yazar Demet Cengiz’in moderatörlüğünde “İzmir’in Kadın Girişimcileri/Liderleri” başlığıyla düzenlendi. Panelde kadınların yaşam boyu verdikleri emeğe dikkat çeken Cengiz, kadınların çoğu zaman görünmeyen bir emek yükü taşıdığını vurguladı.

Panelde turizmci ve yazar Müjde Tönbekici, MariposaCo Kurucusu Ece Sarıoğlu, Chapters Kurucusu Günce Kazazoğlu, AGON Biotechnology Kurucusu Aleyna Yıldız Gültekin, Emel Balık Ağı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emel Aksoy Gündemir, Organic Toys Kurucu Ortağı Serap Çatalyürek ve ihracatçı Sümeyye Kınalı konuşmacı olarak yer aldı.

Başarılı kadın girişimciler, iş hayatındaki deneyimlerini ve başarı hikâyelerini paylaşarak katılımcılara ilham veren mesajlar verdi.

Kadın girişimciler deneyimlerini paylaştı

Turizmci Müjde Tönbekici, kadın çalışanların iş hayatındaki katkılarına dikkat çekerek ekip ruhunun önemine vurgu yaptı. Ece Sarıoğlu ise ailesinin kendisini her zaman desteklediğini belirterek iş hayatındaki cesaretini bu destekten aldığını ifade etti.

Günce Kazazoğlu, şirketinin dokuzuncu yılına girdiğini belirterek uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda Londra’da mağaza açmayı planladıklarını söyledi.

Teknoloji sektöründe yaşanan önyargılara değinen Aleyna Yıldız Gültekin ise kadınların bilim ve teknoloji alanında daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

Kadın sağlığı ve iş yaşamı ele alındı

Program kapsamında düzenlenen “Kadın Sağlığı ve İş Yaşamı / Görünmeyen Gerçekler” panelinde sağlık alanındaki önemli konular gündeme geldi. Gazeteci-yazar Hülya Meral’in moderatörlüğünü yaptığı panelde Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Aktan konuştu.

Panelde kadın sağlığı, sağlıklı yaşlanma ve iş yaşamında karşılaşılan sağlık sorunlarının etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Uzmanlar, kadınların sağlık konusunda daha bilinçli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Medya ve sahnede kadın temsili tartışıldı

“Sahnede ve Medyada Kadın ve Topluma Etkisi” başlıklı panelde ise medya ve sanat dünyasında kadınların rolü ele alındı. Gazeteci-yazar Bedia Ceylan Güzelce’nin moderatörlüğündeki panelde Yaprak Özer, oyuncu Ayşe Kökçü ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fügen Toksü konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, kadınların medya ve sanat dünyasında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgularken, eşitlik ve fırsat adaletinin önemine dikkat çekti.

İş dünyasında kadınların karşılaştığı engeller konuşuldu

Zirvenin son paneli “İş Dünyasında Kadın ve Sistemsel Engeller” başlığıyla gerçekleştirildi. Gazeteci ve yazar Ahu Tanrıkulu Orakçıoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde, kadınların iş hayatında karşılaştığı cam tavan, yapışkan zemin ve annelik cezası gibi kavramlar tartışıldı.

Panelde İyi Ki Vakfı Kurucusu Füsun Kuran, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan ve LokumOps Genel Müdürü Yasemin Yaşa Erkut görüşlerini paylaştı.

Zirve ilham veren konuşmayla sona erdi

Program, eğitmen ve yazar Ahmet Şerif İzgören’in başarı hikâyeleri ve motivasyon üzerine yaptığı konuşmayla tamamlandı.

Etkinliğin sonunda konuşan Öznur Tugay ise zirvenin dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu belirterek kadınların birbirine destek olmasının önemine dikkat çekti. Tugay, “İzmir’de ilk defa kadınlar olarak birbirimizin elini tuttuk. Amacımız diğer kadınlara da yol açmak” ifadelerini kullandı.