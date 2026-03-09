Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve taziye mesajları, acı haberin geniş bir çevrede yankı bulduğunu gösteriyor. İstanbul’da yaşayan Su Usal hem eğitim geçmişi hem de mesleki birikimiyle tanınan ve sevilen bir isimdi. Vefat haberiyle birlikte hayatına dair ayrıntılar daha fazla merak edilirken, ölüm nedenine ilişkin net bilgi olup olmadığı da kamuoyunun odaklandığı konular arasında yer alıyor.

Su Usal kimdir?

Su Usal, 1990 doğumluydu ve İstanbul’da yaşamını sürdürüyordu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin 2007 mezunları arasında yer alan Usal, özellikle okul çevresi ve mezunlar ağı içinde tanınan isimlerden biriydi. Vefat haberinin ardından okul mezunları arasında derin bir üzüntü oluşurken, birçok kişi taziye mesajları paylaştı.

Su Usal’ın dil alanında çalışan bir isim olduğu biliniyor. İngilizce ve Türkçe yeminli tercümanlık yaptığı, ayrıca Almanca, İngilizce ve İtalyanca dilleriyle ilgili çeviri çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor. Bu yönüyle mesleki hayatında dil ve çeviri alanına yoğunlaşmış bir isim olarak öne çıkıyordu. Aynı zamanda pedagog Tansu Oskay’ın yeğeni olduğu bilgisi de paylaşılan ayrıntılar arasında yer aldı.

Su Usal neden öldü?

Su Usal’ın ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle vefat sebebine dair netleşmiş bir sağlık bilgisi ya da kamuoyuna açıklanmış kesin bir neden bulunmuyor. Sosyal medyada ve çeşitli paylaşımlarda farklı yorumlar yer alsa da, doğrulanmış bilgi düzeyinde ölüm nedeninin açıklanmadığı görülüyor.

Cenaze programına ilişkin paylaşılan bilgiye göre Su Usal, 9 Mart 2026 Pazartesi günü öğle namazının ardından İstanbul Kadıköy’deki Moda Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Genç yaşta gelen bu kayıp, ailesi, dostları ve mezun olduğu okulun çevresinde derin bir üzüntü yarattı. Su Usal’ın vefatı, onu tanıyanlar için kısa sürede büyük yankı uyandıran acı gelişmelerden biri oldu.