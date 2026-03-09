Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir dahil çevre illerde de hissedildi.

Sabah saatlerinde meydana geldi



AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.21.04’te kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, özellikle İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın açıkladığı teknik verilere göre depremin merkez üssü Buldan ilçesi olarak belirlenirken, depremin büyüklüğü 5.1 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının koordinatları ise 38.08694 kuzey enlemi ve 28.97389 doğu boylamı olarak kaydedildi.