Son Mühür/ Merve Turan - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çiğli Belediyesi ilçe genelinde geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenledi. “Çiğli’ye Nefes Olalım” sloganıyla hayata geçen etkinliğe meclis üyeleri, muhtarlar, CHP İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye bürokratları, öğrenciler, çevre gönüllüleri ve mahalle sakinleri katıldı.

400 zeytin fidanı dikildi

Esentepe ve Atatürk Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte 400 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Katılımcılar, daha yeşil bir Çiğli için kürekleri ellerine alıp çamura bastı. Çocuklar, doğa sevgisini küçük yaşta deneyimleyerek fidan dikiminde büyük heyecan yaşadı.

Tohumlar evlere taşındı

Fidan dikiminin ardından doğayı günlük yaşamın parçası haline getirmek amacıyla katılımcılara hünnap, kekik, kadife çiçeği, kuzukulağı, sedir çamı ve hatmi çiçeği tohumları dağıtıldı. Özellikle çocuklar tohumlara yoğun ilgi gösterdi.

“Her fidan geleceğe bırakılan bir hatıra”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Doğa en büyük yaşam kaynağımız. Bugün diktiğimiz 400 fidan yalnızca bu günü değil, yarınları büyütmekte. Çocuklarımızın gölgesinde oyun oynayacağı, huzurla nefes alacağımız bir Çiğli için çalışıyoruz. Her fidan geleceğe bırakılan bir hatıra. Yeşili çoğaltmak, doğayı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için durmadan üretmeye devam edeceğiz.” Başkan Yıldız, dayanışma ve duyarlılıkla Çiğli’nin geleceğine dair umutlarının güçlendiğini belirtti.