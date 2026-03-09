Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler İzmirlileri tedirgin etmeye devam ederken, gözler çevre illerdeki risklere çevrildi. Aydın, Denizli ve Kuşadası hattında beklenen olası bir depremin İzmir'i nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Deprem uzmanları, İzmir'deki asıl tehlikenin sadece fay hatlarında değil, şehrin zemin yapısında olduğuna işaret etti. Peki, İzmir'de deprem riski var mı? İzmir'de deprem riski ne kadar yüksek? İşte Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un o kritik uyarıları...

İZMİR'DE YENİ BİR DEPREM RİSKİ VAR MI?

İzmir'in merkezindeki transfer faylarında yakın zamanda yeni bir stres birikimi gözlemlenmese de tehlike tamamen geçmiş değil. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un haritalar üzerinden yaptığı tespitlere göre, asıl dikkat edilmesi gereken yer kentin kuzeyinde, kordon boyunca devam eden ve Narlıdere'den Urla'ya kadar uzanan fay hattı. Bu fayın yaklaşık 350 yıldır stres biriktirdiğini belirten uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

DENİZLİ VE AYDIN'DAKİ FAY HATTI İZMİR'İ ETKİLER Mİ?

Ege Bölgesi'ndeki fay hatları birbirini tetikleyen bir sistem olarak çalışıyor. Üşümezsoy, 1550'li yıllardan beri kırılmayan Aydın, Denizli ve Menderes Vadisi boyunca uzanan faylardaki yüksek riske dikkat çekiyor. Merkez üssü Samos (Sisam) veya Denizli-Aydın hattı olan şiddetli bir depremin, kilometrelerce uzakta olmasına rağmen İzmir'i ciddi şekilde etkileme potansiyeli bulunuyor. Bunun en büyük nedeni ise tamamen İzmir'in zemin yapısıyla ilgili.

İZMİR'DE NEDEN YIKIM OLUYOR? İŞTE ZEMİN GERÇEĞİ

Çevre illerdeki veya denizdeki uzak depremlerin İzmir'de (özellikle Bayraklı gibi bölgelerde) yıkıcı etki yaratmasının temel sebebi, fayın kendisinden ziyade yapıların inşa edildiği zeminler. Bir zamanlar deniz kıyısında bataklık veya tatlı-tuzlu su geçişi olan alanların kurutularak imara açılması, deprem dalgalarının hızını ve şiddetini büyütüyor (ivme büyütmesi). Sağlam zeminlerde deprem dalgaları hızla geçip giderken, dolgu ve alüvyon zeminlerde dalgalar hapsolup yıkıma sebep oluyor. Uzmanlar, Gediz Deltası gibi kuruyan alanlara yeni yapılaşmaların yapılmaması konusunda kesin uyarılarda bulunuyor.