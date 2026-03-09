İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Virajlı yolda meydana gelen kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Virajlı yolda kontrolünü kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Çınarköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir yönüne doğru ilerleyen E.D. (20) idaresindeki 35 CLC 367 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek önce N.P. (40) yönetimindeki 35 BYT 173 plakalı otomobile, ardından aynı yönde ilerleyen H.D. (46) idaresindeki 34 FCA 354 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücülerden E.D. ile N.P. ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki G.P. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik bir süre kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Çınarköy Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.