Son Mühür- Kendisini, ''Ege 78'liler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tüm Bel-Sen Kurucusu, 38 Yıllık Belediyeci, Bornova Sevdalısı Bir Yurttaş'' sözleriyle tanımlayan Son Mühür gazetesi köşe yazarı Zeki Fidan, Bornova siyasetinin nabzını, ''Bir Fotoğrafın Anlattığı Bornova Siyaseti'' mesajıyla değerlendirdi.

''Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İzmir Makedonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğinde çekilen bir fotoğraf, bu yıl özellikle dikkatimi çekti'' hatırlatmasında bulunan Fidan,

''Bazen tek bir kare, uzun uzun yapılan açıklamalardan çok daha fazlasını anlatır. İşte bu fotoğraf da tam olarak böyle bir kareydi'' sözleriyle Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yle, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasından kara kedi mi dolaşıyor? sorusunu gündeme getirdi.

Aynı iftar, farklı masalar...



Zeki Fidan'ın Bornova siyasetinin satır aralarına dikkat çektiği değerlendirmesi şöyle.

Eşki'nin masasında kimler var?

Fotoğrafa soldan sağa doğru baktığınızda masada şu isimler oturuyor:

Bornova belediyesi İzbaş Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Hocaoğlu, hemen yanında eski Bornova Belediyesi başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel sekreterlerinden Kamil Okyay Sındır.

Onun yanında, Kamil Başkan’ın belediyede iş verdiği, ancak 12 yıl boyunca belediyede tam olarak ne iş yaptığı kamuoyu tarafından pek bilinmeyen ve sonrasında akraba kontenjanın dan aday yapılan Bornova Belediye Başkanı olan Ömer Eşki yer alıyor.

Eşki’nin yanında kayınpederi, onun yanında ise üç dönemdir yine “dost ve akraba kontenjanından” meclis üyesi yapılan ve siyasi ya da toplumsal anlamda kayda değer bir katkısı bulunmadığı eleştirileriyle anılan Mehmet Çıtak oturuyor.



Asıl dikkat çekici ayrıntı...



Masaya ilk bakışta sıradan bir protokol görüntüsü gibi görünebilir. Ancak fotoğrafa biraz daha dikkatli bakıldığında asıl dikkat çekici ayrıntı arka tarafta ortaya çıkıyor.

Protokol masasının hemen arkasında, tek başına başka bir masada oturan bir isim var:

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın.

Üstelik yüzündeki gergin ifade ve iftarını yaptıktan sonra kapalı mekânda yasak olmasına rağmen sigara içerken görüntülenmiş olması da fotoğrafın dikkat çeken başka bir ayrıntısı.

Normal şartlarda protokol düzeninde bu tür davetlerde ilçe başkanlarının belediye başkanıyla, milletvekilleriyle veya partinin önde gelen isimleriyle aynı masada oturduğunu görmeye alışığız.

Hele ki aynı ilçenin belediye başkanı ve ilçe başkanı söz konusuysa, genellikle yan yana oturmaları beklenir. Ama bu fotoğrafta tablo biraz farklı. İlçe başkanı arka masada, protokol ise ön masada.



Çapın özellikle mi o masadan uzak durdu?



Bu durum ister istemez bazı soruları da beraberinde getiriyor. Acaba Ertürk Çapın bu masadan özellikle mi uzak durdu?

Yoksa protokol düzeninde bilinçli bir tercih mi yapıldı? Ya da ilçe başkanı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bazı uygulamalarına ortak görünmek istemediği için mi aynı karede yer almak istemedi?

Bir başka ihtimal de şu olabilir: Çapın’ın zaman zaman dile getirdiği “Ömer’le aram iyi değil, beni iş için rahatsız etmeyin” türünden serzenişlerin sahadaki bir yansımasını mı gördük?

Elbette bunların hiçbiri kesin bir yargı değil. Ancak siyaset bazen kelimelerden çok fotoğraflarla konuşur.

Hele ki yerel siyasette oturma düzenleri, yan yana verilen pozlar ve protokol kareleri çoğu zaman görünenden daha fazla mesaj içerir.

O akşam çekilen bu fotoğraf da tam olarak böyleydi. Bir iftar yemeğinde çekilmiş sıradan bir kare gibi görünse de, Bornova siyasetinde yaşanan ilişkilerin, mesafelerin ve belki de sessiz gerilimlerin küçük bir özeti gibiydi.

Bazen bir fotoğraf gerçekten çok şey anlatır.

Yeter ki dikkatle bakmasını bilelim.