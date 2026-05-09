Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçenin gelişimine ivme kazandıracak projeleri yerinde görmek amacıyla geçtiğimiz günlerde saha turu yaptı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları denetleyen Başkan Türkmen, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek beklentileri not aldı.

Ulucak Aqua Parkı’nda ‘restorasyon’

Başkan Türkmen’in ilk durağı, ilçede yakın zamanlarda eleştirilere neden olan ve şimdi ise yenileme sürecine girdiği ifade edilen Ulucak Aqua Park oldu. Tesisin modernleşmesi için havuz ve hizmet binalarında eş zamanlı bir restorasyon yürütüldüğü açıklandı. Ardından rotasını Ulucak Pazaryeri’ne çeviren Türkmen, buradaki faaliyetleri de inceledi. Spor yatırımları kapsamında Ulucak Ali Naili Erdem Spor Tesisleri’nde devam eden saha yenileme ve bakım süreçleri hakkında da Türkmen yetkililerden detaylı bilgi alındı.

9 park hedefi verildi

Kemalpaşa’nın Damlacık Mahallesi’nde yapımı süren çocuk oyun alanları ve minik halı sahayı ziyaret eden Başkan Türkmen; daha sonra Kuyucak, Sütçüler ve Armutlu bölgelerine geçerek peyzaj ve park çalışmalarını inceledi. Kemalpaşa Belediyesi’nin 2026 yılı sonuna kadar ilçeye toplam 9 yeni park kazandırmayı hedeflediği belirtilirken Armutlu Mahallesi’nde yürüyüş yollarıyla çevrili yeşil alan ve spor tesisi de duyuruldu.

Kiraz sezonu öncesi asfalt

Bağyurdu Mahallesi’nde ulaşıma yönelik yatırımları inceleyen Başkan Türkmen, asfalt seferberliği başlattıklarını da belirtti. Toplam 4 bin ton asfaltın serileceği çalışma kapsamında, kiraz sezonunda yoğunluk yaşayan üretim yolları öncelikli olarak tamamlanacağı ifade edildi. Ayrıca Türkmen, Bağyurdu’ndaki mevcut parklarda kauçuk zemin uygulamaları ve büyük halı sahadaki tadilat sürecini de takip etti. Merkez Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri, Ulucak Ali Naili Erdem Spor Tesisleri ve Bağyurdu Halı Saha’da zeminlerinin sıfırlandığı ve aydınlatma ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığı ifade edildi.

“Kapsamlı dönüşüm süreci”

“Kemalpaşa’nın her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz” mesajı veren Türkmen, “Sahada yürüttüğümüz çalışmaları yerinde takip ediyor, ihtiyaçları doğrudan tespit ederek hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Parklardan spor tesislerine, pazaryerlerinden ulaşım altyapısına kadar ilçemizin dört bir yanında kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Amacımız sadece bugünü değil, Kemalpaşa’nın geleceğini de planlayarak daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmaktır. Bu süreçte en büyük gücümüz hemşehrilerimizin desteği ve sahada çalışan ekiplerimizdir. Kemalpaşa’yı birlikte yönetiyor, birlikte büyütüyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.