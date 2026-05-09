Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anneler Günü kapsamında aziz şehitlerin emaneti olan annelerle bir araya geldi. Kentteki gazi ve şehit yakınlarını temsil eden derneklerin katılımıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, eşi Öznur Tugay’la birlikte masaları tek tek gezerek ailelerle yakından ilgilenen Başkan Tugay, dernek yöneticilerinin sunduğu plaket ve çiçekleri kabul ettikten sonra tüm katılımcılarla günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.

“Sizinle olmak bir onur”

Belediye hizmetlerini birer görevden ziyade büyük bir onur vesilesi olduğunu söyleyen Tugay, “Size hizmet etmek, sizinle birlikte olmak bizim için onur. Sizlerle birlikte olmak bizim için onur ve mutluluk. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm şehit ve gazi derneklerimizin üyelerini, değerli aileleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beraber farklı yerlerde organizasyonlar yapalım ve moralimizi yükseltelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Görüyorsa o da huzur buluyordur”

Kendisinin de bir gazi evladı olduğuna dikkati çeken Tugay, “Sizinle birlikte olmak benim için hep mutluluktu. Babamı kaybettim, onun bize bıraktığı mirası sahipleniyormuş gibi hissediyorum. Şu tabloyu görüyorsa o da huzur buluyordur. Sizlerle birlikte olduğum zaman ailemden insanlarla bir arada olduğumu hissediyorum. Bunu mutlaka devam ettirmeliyiz. Beraber olduğumuz zaman biraz üzülüyoruz, acılar tazeleniyor ama bir taraftan da insanların birbirinden destek aldığını görüyorum” diye konuştu.

“Hakkını ödeyemeyeceği yegane insan anne”

Milli ve manevi değerlerin her türlü kişisel menfaatin üzerinde olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Evimiz, ailemiz, ülkemiz, inançlarımız ve bizi biz yapan değerlerimiz gibi… Ama biliyoruz ki anneler çok daha özel, çok daha kutsal bir yere sahiptir. Hiçbir evladın ne yaparsa yapsın hakkını ödeyemeyeceği yegane insan annesidir. Biz annelerimizi çok seviyoruz. Her birimizin annesi, hakkı ödenemeyecek kadar kıymetli ve özeldir. Annelerimizin sıcaklığı, güzel yüzleri, kokuları hayatımızın en değerli hatıralarıdır. Anneliğin ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık gerektirdiğini de biliyoruz. Çocukluktan itibaren yaşadığımız her zorluğu bizimle birlikte yaşarlar. Ben hasta olduğumda annem sabaha kadar başımda beklerdi. İşte annelik böyle bir şeydir; karşılıksız sevgi, sonsuz sabır ve sınırsız fedakârlık…”

“Elimden geleni yapmaya devam edeceğim”

Son olarak şehrin huzurunun çocukların mutluluğundan geçtiğini belirten Tugay, “O nedenle çocuklar için yaptıklarımız çok değerli. Bir anne çocuğu mutlu olduğu zaman kendisi için yapılmış bir çalışmadan daha fazla memnun ve mutlu olacaktır. Bu ülkenin bütün annelerinin ömürleri mutlu, uzun, huzurlu olsun. Hiçbir annenin canının acımadığı, kendilerini kötü hissetmediği bir dünyada yaşamalarını yürekten diliyorum. Sizlerin bir evladı, kardeşi olarak şunu tekrar söylüyorum; böyle bir aile hissiyle bir arada olduğumuzda, sevgiyle, güvenerek birbirimize yaklaştığımızda inanıyorum daha iyi olacağız. Ben de bana verdiğiniz sorumluluğun gereğini yerine getirmek için elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa yapmaya devam edeceğim. Kaybettiğimiz evlatlarınıza, o güzel insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyorum onların mekanları cennet. Siz iyi olursanız onlar iyi hissedecek. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bunun için de çalışıyoruz. Eksik olan neyse söyleyin. Size hizmet etmek, sizinle birlikte olmak bizler için onur” diye konuştu.