Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in parlayan yıldızı Kemalpaşa, yerel yönetim anlayışında emsal teşkil edecek bir başarıya imza attı. 2024 yılının Mayıs ayından itibaren kararlılıkla uygulanan rasyonel ekonomi politikaları ve tavizsiz mali disiplin süreci meyvelerini verdi. Kemalpaşa Belediyesi, geçmiş dönemlerden sarkan tüm borç yükünü tamamen temizleyerek "borçsuz belediye" unvanını kazandı. Bu stratejik hamle, kurumun sadece finansal tablosunu düzeltmekle kalmadı; aynı zamanda ilçeye yapılacak yatırımların önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırarak hizmet üretme kapasitesini zirveye taşıdı.

Kem-Bel dahil tüm iştiraklerde tam temizlik

Belediye bünyesindeki mali revizyon, sadece ana kademeyle sınırlı kalmayıp iştirak şirketi olan Kem-Bel Ltd. Şti.’yi de kapsayacak şekilde genişletildi. Yürütülen titiz planlama dahilinde, hem ana belediye birimlerinin hem de iştirak şirketinin tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirildi. Kurumsal yapıda sağlanan bu finansal arınma, Kemalpaşa Belediyesi’nin hareket kabiliyetini artırırken piyasadaki güvenilirliğini de perçinledi. Geçmişten gelen piyasa borçlarının kademeli olarak tasfiye edilmesinin ardından, son büyük engel olan sosyal güvenlik prim borçları da tarihe karıştı.

220 milyon liralık borç yükü nasıl eritildi?

Mali tablodaki iyileşme sürecinin perde arkasında profesyonel bir borç yönetim stratejisi yatıyor. 2024 yılından bu yana toplamda yaklaşık 220 milyon TL’yi bulan SGK borcu, nakit ödeme dengesi ve İller Bankası paylarındaki planlı kesintilerle adım adım eritildi. Operasyonun son aşamasında, 128 milyon 600 bin TL tutarındaki bakiye borcun tek seferde kapatılmasıyla Kemalpaşa Belediyesi’nin borç hanesi tamamen sıfırlandı. Bu başarı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve israfın önlenmesi konusundaki kararlılığın somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Günü gününe ödeme dönemi başladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in vizyonuyla şekillenen yeni dönemde, belediyede ödeme alışkanlıkları kökten değişti. 2025 yılı itibarıyla personelden tedarikçilere kadar tüm ödemelerin takvime uygun ve günü gününe yapıldığı bir sistem inşa edildi. Geçmişin finansal tortularından arınan belediye, artık borç birikmesine izin vermeyen, sürdürülebilir ve kendi kendine yetebilen bir ekonomik modele sahip. Bu güçlü yapı, Kemalpaşa halkına sunulacak olan nitelikli projelerin finansmanı için de sağlam bir zemin oluşturuyor.

Başkan Türkmen: Kemalpaşa için yepyeni bir sayfa açtık

Gelinen noktayı planlı bir yönetim felsefesinin sonucu olarak değerlendiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçenin geleceği için tarihi bir konuşma yaptı. Göreve geldikleri ilk andan itibaren mali disiplini yönetim merkezine koyduklarını belirten Türkmen, “Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği her bir kuruşu, en verimli ve doğru şekilde değerlendirdik. Bugün gururla söyleyebilirim ki; Kemalpaşa Belediyesi artık borç yükü altında ezilen değil, finansal özgürlüğünü ilan etmiş güçlü bir kurumdur. Bu temiz sayfa, daha hızlı, daha etkin ve daha vizyoner projelerle halkımıza hizmet etmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Kemalpaşa’mızı kalıcı eserlerle donatmaya, aynı disiplinle devam edeceğiz,” dedi.