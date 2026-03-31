Son Mühür/ Beste Temel- İzmir genelinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken kentin ebedi istirahatgahları olan mezarlıklarda da çeşitli hasarlara yol açtı. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle devrilen ağaçlar ve yerinden oynayan mermer yapılar, mezarlık düzenini bozarken; İzmir Büyükşehir Belediyesi duruma anında müdahale etti. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla, fırtınanın yarattığı tahribatın giderilmesi ve alanların eski huzurlu görünümüne kavuşturulması için seferberlik başlatıldı.

Ekipler sahada: Devrilen ağaçlar kaldırılıyor, mezarlar onarılıyor

Fırtınanın hemen ardından gelen ihbarları titizlikle değerlendiren belediye ekipleri, saha çalışmalarına hız kesmeden başladı. Mezarlık alanlarında ulaşımı ve güvenliği tehdit eden devrilmiş ağaç gövdeleri uzman personellerce kesilerek bölgeden tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece ağaç kaldırma çalışmalarıyla yetinmeyerek, gövdelerin üzerine devrildiği mezarlarda oluşan kırılma ve çatlamaları da kendi imkanlarıyla tamir etmeye başladı. Bu süreçte yerel esnafla kurulan güçlü iş birliği sayesinde, Mermerciler Esnaf Odası’ndan sağlanan teknik destekle restorasyon çalışmalarının kapsamı genişletildi.

63 mezarda hasar tespit edildi: 12’si tamamen yenilendi

Yoğun mesai harcayan hasar tespit komisyonları, İzmir’in dört bir yanındaki mezarlıklarda tarama faaliyetlerini tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda Selçuk, Doğançay ve Dikili bölgeleri fırtınadan en çok etkilenen noktalar olarak kayıda geçerken, il genelinde toplam 63 mezarın zarar gördüğü saptandı. Planlı yürütülen çalışmalar dahilinde Kınık Arpaseki’den Buca Kaynaklar’a, Menemen Seyrek’ten Kemalpaşa Cennetbahçesi’ne kadar geniş bir hat üzerinde şu ana kadar 12 mezarın onarımı eksiksiz şekilde bitirildi. Ekipler, geriye kalan hasarlı yapıların en kısa sürede eski haline getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağaç müdahalelerinde "Risk ve izin" hassasiyeti

Çalışmalar sırasında gerçekleştirilen ağaç kesimlerine dair kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan önemli bir bilgilendirme geldi. Yetkililer, mezarlıklardaki hiçbir sağlıklı ağaca izinsiz müdahale edilmediğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, kesim işlemlerinin yalnızca tamamen kurumuş, devrilme riski taşıyan veya mezar sahiplerinin yazılı dilekçeyle bildirdiği güvenlik riski oluşturan ağaçlarla sınırlı olduğu belirtildi. İlgili ve yetkili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen bu süreçte, doğanın korunması ve vatandaşın güvenliği arasındaki hassas dengenin titizlikle muhafaza edildiği vurgulandı.