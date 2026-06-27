Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, muharrem ayının manevi atmosferini yaşamak ve yas-ı matem orucunun lokmasını paylaşmak için Kınık’ı ziyaret etti.

Kınık Çepni Boyu Derneği tarafından yapılan programda, bölgedeki vatandaşlar ve yöneticiler bir araya toplandı.

Ziyarete Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik’in dışında muhtarlar ve dernek yetkilileri de katılım sağladı.

Pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti

Tugay, lokma programına geçmeden önce Kınık cuma pazarını ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşarak üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Tugay, sonrasında ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Esnafın beklentilerine kulak veren Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi ortaklığıyla ilçeye kazandırılacak olan altyapı ve üstyapı projeleriyle ilgili detayları yerinde aktardı.

Dualar edildi

Programın devamında Alevi dedeleri Musa Kılınç ve Kemal Kılınç eşliğinde dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, oruçlar açıldı ve lokmalar paylaşıldı. Etkinlik sonrası vatandaşlarla dernek binasında buluşan Tugay, talepleri tek tek not aldı.

“Her zaman doğrunun ve iyinin tarafında olacağız”

Konuşmasında dayanışmanın öneminden bahseden Cemil Tugay, “Bugün sizlerle burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Allah, hayrınızı kabul etsin. Tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız dualar kabul olsun. Hepimizin iyiliğini istiyoruz.

İyi insanların iyi niyetli duaları, iyi niyetli çabaları herkesi iyi bir noktaya götürecek. Güzel niyetli olmaktan asla vazgeçmeyelim. Dayanışmamızdan asla vazgeçmeyelim.

Hemşehri ve kardeşlik hukukumuzdan asla vazgeçmeyelim. Hepimiz bu memleketin, halkımızın iyiliğini istiyoruz.

Nerede olmamız gerekirse, orada olacağız. Hiç şüphem yok, her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Ben, sizin bir kardeşinizim; sizlere hizmet için bu göreve geldim.

Her zaman doğrunun ve iyinin tarafında olacağız. Yeter ki Kınık’ımız, Bergama’mız güzel olsun, köylerimiz güzel olsun, insanlarımız mutlu olsun.

Ülkemiz inşallah iyilik ve refah içinde olsun. Biz de elimizden geldiğince hizmetimizi yapıp onun onurunu ve gururunu yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Dayanışma sofrası kentin dört bir yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca kent genelindeki cemevleri, Alevi Kültür Merkezleri ve derneklere dair desteklerini devam ettirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla yürütülen çalışmalarda, yalnızca 16-27 Haziran tarihleri arasında, 12 günlük süreçte 6 bin 160 kişiye toplam 24 bin 640 kişilik sıcak yemek servisi yapıldı. Ayrıca, dört ayrı ilçe merkezinde toplam 8 bin kişiye aşure ikram edilerek dayanışma duygusu pekiştirildi.