İzmir’in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan tarım ve hayvancılık esnafı Bahadır Kaysı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir insan avı başlattı.

İş yerinde kurşun yağmuruna tutuldu

Dehşete düşüren olay, Bergama ilçesine bağlı Aşağıkırıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede tarım ve hayvancılık işiyle uğraşan Bahadır Kaysı, iş yerinde bulunduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyan ve durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaysı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla acil koduyla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi



Cinayete kurban giden Bahadır Kaysı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde ve hastanede yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.