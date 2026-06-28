Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında kent trafiğinde yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Festival süresince bölgede oluşacak yoğunluk ve uygulanacak trafik tedbirleri nedeniyle, İzmir'deki 4 kritik otobüs hattının seferlerinde geçici olarak değişikliğe gidildi. ESHOT, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yeni yol haritasını ve çalışma saatlerini paylaştı.

Değişiklik hangi tarihler arasında geçerli olacak?

Uluslararası Bergama Kermesi nedeniyle hayata geçirilen bu acil trafik düzenlemesinin takvimi netleşti. ESHOT Genel Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, otobüs hatlarındaki geçici güzergah ve saat değişiklikleri 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Belirtilen tarihlerden sonra hatlar yeniden eski normal seyrine geri dönecek.

İşte etkilenecek hatlar ve yeni sefer saatleri

Festival boyunca toplu taşıma programı akşam saatlerinde yeniden şekillenecek. Yapılan planlamaya göre; 651 No.lu Otogar-Yıldızevler, 652 No.lu Otogar-Öğretmenevi ve 653 No.lu Otogar-Tepeköy hatlarında, festival süresince saat 18.00 ile 01.00 arasında tek yönlü geçici güzergah uygulaması yapılacak. Yetkililer, bu hatları kullanacak olan İzmirlilerin mağdur olmamaları için duyurulan saat aralıklarına ve geçici duraklara dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.