Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 61 yaşındaki Durmuş Koşar’dan haber alamayan ailesi, yaptıkları kayıp başvurusunun ardından acı gerçekle yüz yüze geldi. Yapılan araştırma sonucunda Koşar’ın Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde trafik kazası geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gelen bilgiler çerçevesinde Durmuş Koşar, Bodrum’dan Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamamasının ardından ailesi emniyet birimlerine ihbarda bulundu.

Tarlaya uçmuş!

Yürütülen çalışmalar neticesinde Koşar’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yaka Mahallesi civarında trafik kazasına karıştığı belirlendi. İlk tespitlere göre Koşar’ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi!

Ağır yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne götürülen Durmuş Koşar’ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

